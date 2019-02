“Il Segreto” anticipazioni spagnole: Consuelo scopre la verità su Julieta

Le puntate della telenovela di origine spagnola “Il Segreto” sono trasmesse sulla rete Mediaset, Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 16,30. Gli spoiler spagnoli della soap opera ci annunciano e ci svelano nuove entusiasmanti vicende che coinvolgeranno i nostri protagonisti. Leggiamo cosa sta accadendo a Puente Viejo nelle ultime puntate trasmesse in Spagna. Pedro Molero provoca Saul in presenza di Julieta, attaccandolo duramente. Alla fine i due litiganti sono separati, ma a casa Severo teme che Saul possa uccidere Pedro Molero.

Infatti, è proprio questo cui sta pensando Saul, sta aspettando di lasciare la città per uccidere Pedro.Alvaro e Antolina raggiungono un accordo per ottenere ciò che vogliono, il loro obiettivo è, infatti, allontanare Elsa da Puente Viejo. Per raggiungere questo scopo Alvaro deve far innamorare Elsa e sposarla. Antolina vuole aiutare il dottor Alvaro consigliandolo su come sedurre Elsa, così quando i due si sposeranno lui, si prenderà tutta la sua eredità.

Nel frattempo, Fernando affronta Francisca perché ha cambiato idea su Roberto. Donna Francisca, invece, sembra felice che Maria e Roberto si stiano sistemando in una casa vicino la Villa, perché in questo modo la matrona potrà avere la sua figlioccia vicino a lei. Matias fa una visita al suo amico Isaac, mentre stanno parlando, il giovane subisce un incidente, deve andare così al dispensario per curarsi. Elsa è lì, e riceve in quel momento una misteriosa telefonata.

Dopo a Puente Viejo, Consuelo riesce a fermare Saul e lo costringe a dimenticare la sua sete di vendetta contro Pedro Molero. La donna torna a casa con Saul e incontrerà un problema enorme e importante: Julieta è molto arrabbiata. Adela decide di confessare a Consuelo tutta la verità su quello che è successo a Julieta: hanno insultato suo padre e suo figlio, e purtroppo sono morti. Elsa attende che Isaac esca dal dispensario. Mentre Alvaro parla con i suoi scagnozzi per telefono e li aggiorna su cosa fare con Elsa e Antolina.

Alvaro decide di mettere in pratica i consigli di Antolina: fa un regalo a Elsa, e lei scoppia a piangere. Infine, Fernando Mesia, da parte sua, si mostra interessato alla casa che Maria e Roberto stanno cercando. Invece, Francisca vuole sapere quali sono i sentimenti della sua figlioccia nei confronti del cubano, Roberto. Roberto e Maria, intanto, continuano a fingere di voler vivere a Puente Viejo in una casa vicino la Villa della Montenegro, mentre le loro intenzioni sono di partire di nascosto per Cuba insieme.