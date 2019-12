Il Segreto, anticipazioni spagnole: Castaneda rifiuterà l’amante per tornare con Marcela

Tra le coppie più seguite ed amate della soap opera iberica Il Segreto c’è sicuramente quella formata dal Castaneda e la Del Molino, la cui storia d’amore sta attraversando non pochi problemi, anche se ad unirli ancora c’è Camelia. Come sappiamo, infatti, Marcela dopo la forzata separazione da Matias, si è lasciata andare ad un nuovo amore.

Le cose però sembrano complicarsi non poco perché mentre Tomas entra nella vita della Del Molino, anche il Castaneda vivrà un nuovo amore con Alicia. Ma il loro sarà un colpo di testa destinato ad esaurirsi nel giro di poco oppure i nuovi amanti dei due coniugi sono dei veri e propri amori?

Matias darà un due di picche alla sua amante

La lontananza del Castaneda creerà un grande vuoto nel cuore di Marcela, che ben presto farà la conoscenza del giovane Tomas, con cui sembra aver instaurato una bella e profonda amicizia. Tra i due nasce subito una forte intesa, ma anche una grande passione, che però riuscirà a tenere a freno per il bene di tutti.

Per il Castaneda, invece, le cose prenderanno un’altra piega, infatti l’uomo, dopo essere uscito di prigione ed aver pagato quindi per il crimine commesso, inizierà una nuova vita come minatore. Un lavoro duro, che lo porterà lontano da casa. Ed è proprio in quel frangente che farà la consocenza di una donna, destinata a cambiare gli eventi.

Alicia si farà presto apprezzare per le sue idee politiche, in particolar modo la donna prenderà molto a cuore i diritti dei minatori, quindi organizzerà delle manifestazioni per sostenerli. Il marito della Del Molino e Alicia avranno quindi molto tempo per conoscersi meglio, così condivideranno ben presto non solo la politica, ma ben altro.

Il matrimonio di Marcela è in pericolo, ma la donna ancora non lo sa. Nel frattempo la Del Molino, sarà annientata dai sensi di colpa, così deciderà di interrompere la freuqnetazione con Tomas, che – a differenza di quella di Matias ed Alicia – non è mai stata realmente consumanta, rispettando così il sacro vincolo del matrimonio.

Le parole di Raimundo faranno breccia nel cuore dei genitori di Camelia, che è desiderosa soltanto di avere intorno a se una famiglia felice. Matias e Marcela decideranno quindi di mettere al primo posto la loro unione, ricomponendo quindi le fratture di un matrimonio traballante. Sia Tomas che Alicisa saranno quindi lasciati dai loro partner.

Alicia però non riuscirà ad accettare fino in fondo la decisione di Matias, perché sa quanto forte sia l’amore e la passione che li unisce ancora. L’uomo cercherà di resistere più volte alle tentazioni, ma qualcosa potrebbe farlo ripiombare nelle braccia di Alicia. Per sapere come andrà a finire seguite le prossime puntate de “Il Segreto”.