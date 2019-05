"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Carmelo uccide Lamberto Molero. L’uomo ha violentato Julieta

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Carmelo ucciderà Lamberto Molero e suo figlio dopo essere venuto a conoscenza che i due hanno violentato Julieta. La Uriarte infatti era andata nel bosco a raccogliere le bacche per preparare la torta di Adela quando i due uomini l’hanno aggredita. Saul preoccupato organizzerà le ricerche delle ragazza e Leal quando la troverà, furioso, sparerà contro i Molero uccidendo entrambi.

Julieta e Saul sono felicissimi per aver coronato il loro sogno di diventare marito e moglie ma purtroppo Lamberto Molero è ritornato libero continuando a rappresentare una minaccia per la coppia. Oltretutto i ragazzi sono anche molto preoccupati per l’amica Adela che rischia di morire ogni giorno a causa di una scheggia rimasta nella sua testa. Per fare dunque un regalo alla donna, la Uriarte andrà nel bosco per raccogliere alcune bacche così da prepararle una torta.

Julieta però si ritroverà in pericolo in quanto verrà aggredita dai Molero che, dopo averla accerchiata, decideranno di rapirla. Dopo averla nascosta in una capanna abuseranno di lei lasciandola in gravi condizioni. Saul, preoccupato per la moglie, non vedendola ritornare diramerà l’allarme a Puente Viejo e poi si recherà alla Casona per cercarla.

Prudencio rivelerà che lui non c’entra nulla con la scomparsa di Julieta e si offrirà per aiutare Saul nelle ricerche della giovane. Saranno però Carmelo e Don Berengario a trovarla insieme a Lamberto Molero e suo padre Eustaquio. I due si vanteranno di aver abusato della giovane tanto da mandare su tutte le furie il Leal che ucciderà Eustaquio mentre Lamberto morirà per mano di Don Berengario.

Julieta, disperata, chiederà a Carmelo di non raccontare nulla di quanto successo a Saul in quanto il giovane non riuscirebbe a sopportare il dolore per quanto subito dalla sua amata. Leal e Don Berengario decidono quindi di occultare i cadaveri dei Molero. Verranno scoperti? Non ci resta dunque che attendere novità della soap opera amatissima e seguitissima dai telespettatori italiani.