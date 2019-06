"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Carmelo si sente responsabile per la morte di Adela

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 15.30 su Canale5 rivelano che Antolina, dopo aver cercato di bruciare viva la Laguna con la sua bomba artigianale, verrà scoperta e cercherà di nascondersi da Meliton ma non si darà per vinta e ruberà alcuni strumenti di Isaac.

Il Guerrero, quando si recherà al lavoro, capirà che qualcosa non va e avrà paura che dietro a tutti ci sia lo zampino dell’ex ancella. Infuriato e con i nervi a fior di pelle, Isaac chiederà ad Elsa di andare via. Intanto, l’infermiera di Maria Castaneda cerca in ogni modo di moderare il suo atteggiamento soprattutto quando è presente Fernando Mesia.

Quest’ultimo cerca di convincere in ogni modo la sua amata che l’infermiera deve rimanere perchè è l’unica che può aiutarla in questo momento ma la Castaneda non sembra esserne convinta. Sembra infatti che la donna faccia lavorare sodo Maria ma il primo test non sembra aver dato risultati ottimali.

Irene cercherà di aiutare in ogni modo Severo ma insisterà anche sul fatto che ci vorrà molto più tempo per controllare i dati ottenuti ma soprattutto per trovare prove tangibili contro il sindaco di Belmonte. Quando Irene arriverà con con le notizie, rivelerà di sapere chi è il responsabile di tutto quello che purtroppo è successo.

Nel frattempo però Carmelo sembra stare molto male per la morte di Adela e non riesce nemmeno a concentrarsi sulle cose che riguardano il minucipio. Oltretutto il Leal confessa a Severo che di sentirsi responsabile della morte della moglie soprattutto perchè se non si fosse lasciato coinvolgere in politica, questo non sarebbe successo.

Riuscirà Severo ad aiutare il suo amico Carmelo? Non ci resta che attendere nuove importanti anticipazioni iberiche della soap amatissima e seguitissima dagli italiani.