Il Segreto, anticipazioni spagnole: Carmelo cade nella trappola di Fernando. Muore?

Una brutta notizia ci giunge dalle anticipazioni spagnole de Il Segreto. Stando agli ultimi spoiler, dopo Adela anche suo marito Carmelo potrebbe lasciarci per sempre. Infatti, l’amico fraterno di Severo finirà per cadere vittima di in una trappola, tesagli nientemeno che dal suo alleato Fernando Mesia. Se così fosse, i fan dovrebbero dire addio ad un altro personaggio molto amato e che ci ha tenuto compagnia per tanto tempo. Ma adesso scopriamo come si arriverà a ciò!

Dopo aver illuso per tanti mesi i telespettatori mostrandosi come un uomo diverso, il Mesia mostrerà infatti la sua vera natura arrivando a pianificare addirittura la completa distruzione di Puente Viejo. Ad alcuni dei suoi nemici, quelli più odiati, egli riserverà una fine più cruenta e non assisteranno dunque alla distruzione della cittadina.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando e Esteban tendono una trappola a Carmelo

Tra i personaggi a cui Fernando avrà intenzione di riservare questo trattamento speciale ci sarà anche Carmelo. Dopo aver individuato nel sindaco Esteban Fraile il vero colpevole dell’attentato alla Villa che ha ucciso Maria Elena e dell’incidente d’auto che ha stroncato la vita di Adela, il Mesia stringerà con Carmelo un’alleanza per vendicare la morte delle loro due mogli.

Purtroppo, il Leal non si accorgerà che in realtà Fernando sta tramando alle sue spalle con il sindaco di Belmonte per ucciderlo. Una promo de Il Segreto in onda in Spagna in questi giorni mostra infatti i due mentre preparano una trappola all’amico di Severo: quando Carmelo, accompagnato da Fernando, si presenta con in mano una pistola nell’ufficio di Esteban, questo è già pronto ad attenderlo, essendo stato allertato dal Mesia stesso.

Mentre Carmelo e sul punto di pronunciare la condanna per Esteban, lui lo anticipa sparando un colpo micidiale contro il Leal. Dopo di che vedremo Carmelo crollare sul pavimento. Che per lui sia giunta la fine? Ovviamente noi fan de Il Segreto ci auguriamo di no.