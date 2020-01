Il Segreto, anticipazioni spagnole: Berengario truffato, Marina smaschera la figlia

Protagonista dei prossimi appuntamenti della soap opera iberica “Il Segreto” sarà il parroco di Puente Viejo, don Berengario (Miguel Uribe) che si troverà a dover far fronte a nuove minacce che stavolta provengono direttamente dal suo “passato”. Il sacerdote infatti sarà sconvolto dalla notizia che Ester Soto è in realtà sua figlia. Ma sarà davvero così?

Stando agli ultimi spoiler Berengario, prima di diventare sacerdote, nel periodo di noviziato ebbe una relazione clandestina con la bella Marina. La donna però fece perdere le sue tracce all’improvviso, senza dare alcuna spiegazione a Berengario, che così proseguì i suoi studi, diventando sacerdote.

Marina sospetta che Ester voglia ingannare Berengario

Il passato torna quindi a bussare alla porta di Berengario, che rivivrà in parte quel periodo della sua vita grazie alle rivelazioni che gli farà Ester, che gli comunicherà il fatto di essere sua figlia. Se da un lato la ragazza si mostrerà molto affettuosa e premurosa nei confronti del suo papà naturale, dall’altro non avrà remore nel condividere con il padre anche gli aspetti più spinosi della sua vita, come quello di avere molti debiti.

Dagli spoiler iberici si apprendono infatti ulteriori dettagli al riguardo: la Soto ha un debito di ben 500.000 pesetas. Nel frattempo arriverà a Puente Viejo la madre di Ester, Marina. La Soto, però, aveva detto al padre naturale che la madre era morta, ma com’è possibile allora che Marina sia ancora viva e vegeta?

La prima bugia di Ester verrà quindi sconfessata dai fatti. Gli spoiler iberici, infatti, rivelano che la Soto è fuggita dalla Turchia, lasciando così credere alla madre di essere morta. Ma nonostante tutto ciò, Marina non dirà tutta la verità a Berengario – almeno per il momento – preferendo coprire le bugie della figlia.

I rapporti tra madre e figlia sembrano peggiorare di giorno in giorno, fino al punto in cui Marina accuserà la figlia di essersi palesata al prete solo per interesse, cercando di truffarlo considerata l’immane ricchezza della famiglia del prete. Per evitare problemi alla figlia naturale, Berengario anuncia a Marina di voler estinguere il debito di Ester. Marina quindi non avrà più dubbi sui veri intenti che hanno portato Ester a Punete Viejo, quindi si preannunciano nuovi imperdibili colpi di scena.