Il Segreto, anticipazioni spagnole: arriva una nuova rivale per la Montenegro

Sono tanti i colpi di scena che accadranno nelle prossime puntate della soap opera iberica “Il Segreto“, in onda tutti i giorni dal lunedì a domenica alle 16,30 circa su Canale 5 – a causa delle imminenti festività natalizia la consueta programmazione potrà subire delle variazioni – dove gli abitanti di Puente Viejo dovranno vedersela con una nuova dark lady, che farà rimpiangere donna Francisca.

Tra i personaggi che faranno il loro ingresso nella nuova stagione de “Il Segreto” ci sarà infatti anche quello della Marchesa Isabel de Los Visos, che neanche a dirlo diventerà presto la nemica giurata di Francisca. Come sappiamo, infatti, in seguito all’alluvione che ha colpito il paese, gli abitanti di Puente Viejo sono stati costretti a trasferirsi in altro luogo.

Francisca contro la marchesa di Los Visos

Ma non è tutto perché la Montenegro deciderà pure di lasciare il marito, per dedicarsi a conoscere posti nuovi. La Villa ormai è passata nelle mani della marchesa, che cerca di prender tempo dicendo alla Montenegro di essere in procinto di riavere il possesso della Casona. La donna è evidente che sta pensando solo al suo tornaconto.

Inutile dire che da ora in poi il nemico numero uno della dark lady per eccellenza di Puente Viejo sarà proprio la Los Visos. Francisca però non ha più la tempra di un tempo e questo si evidenzia anche nei duri confronti che avrà con la marchesa, infatti la Montenegro finirà perfino con il perdere la calma e la lucidità, cedendo ad un vero e proprio attacco isterico.

Il fiele e la cattiveria di Francisca non fermeranno la marchesa dal mettere in atto i suoi loschi piani. Per Francisca ora sarà sempre più difficile riottenere la sua antica e lussosa dimora. A giocare un ruolo cruciale in questa guerra senza precedenti, ci saranno anche il marito di Isabel ed i suoi due figli, Tomas e Adolfo.