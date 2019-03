Il Segreto, anticipazioni spagnole: Antolina vuole uccidere Elsa

Com’è già dato sapere dalle puntate italiane, Elsa (interpretata da Alejandra Meco) e Antolina (interpretata da Marìa Lima) sono rivali in amore in quanto amano lo stesso uomo, Isaac (interpretato da .Ibrahim al Shami). Le due ragazze sono rispettivamente la signorina e la sua fedele serva, ma a discapito di Elsa, Antolina resterà incinta di Isaac e a quel punto l’uomo non potrà fare altro che occuparsi della donna rispettando i suoi doveri di padre, acconsentendo a sposarla e mettendo quindi da parte la sua amata.

Sulla situazione però Elsa non è intenzionata a demordere e inizia a pensare al modo in cui smascherare Antolina poichè è convina che sia stata proprio lei a rovinare il suo matrimonio; Secondo la donna infatti, sono stati proprio Antolina insieme a suo fratello Jesus, nonchè ex amante della serva ad aver organizzato l’attentato che pose fine al suo matrimonio con Isaac lasciandolo cadere quindi nelle braccia della rivale.

Elsa con l’aiuto di suo padre Amancio, tenterà in tutti i modi di smascherare l’ex serva ma il tutto andrà a loro discapito in quanto la follia di Antolina porterà la donna ad ammazzare il padre della sua ex padrona soffocandolo con un cuscino. Non è finita quì però, infatti, Antolina vorrà porre fine anche alla vita di Elsa e cercherà di ucciderla senza pietà.

Antolina, ormai decisa ad uccidere la rivale la colpirà violentemente con un tronco dopodichè la getterà in un fiume e sarà convinta di averla vista annegare, purtroppo però, per l’ex serva non è tempo di cantare vittoria. Infatti, Elsa non è morta e verrà ritrovata lungo le sponde del fiume dal capomastro Mauricio che riuscirà a mettere in salvo la donna portandola dai Castaneda.

Sarà proprio a quel punto che Elsa verrà a sapere della morte di suo padre e in occasione dell’esequie del defunto inveirà contro Antolina incolpandola degli accaduti, ma, data la sua poca l’ucidità del momento Antolina riuscirà al momento a farla franca.