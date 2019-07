"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Antolina svela i suoi crimini ad Elsa prima di scomparire

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 15.30 su Canale5 rivelano che la Ramos, farà un passo falso nei confronti di Elsa, confessandole tutti i suoi crimini commessi in passato. Questo perchè la Laguna in compagnia di Isaac organizzaranno un piano ben preciso non credendo al cambiamento dell’ex ancella.

Come ben sappiamo, infatti, Antolina farà il suo ritorno a Puente Viejo dopo un breve periodo di assenza e convincendo tutti di essere una persona nuova. Oltretutto l’ex ancella chiederà perdono per tutto il male commesso salvando altresì la vita alla sua acerrima nemica Elsa. La Laguna infatti avrà purtroppo un attacco di cuore ma verrà curata da Antolina con i farmaci giustiò.

Questa però sarà solamente l’ennesima strategia della Ramos che farà appunto di tutto per rientrare nella vita della Laguna per eliminarla definitivamente dalla sua vita e da quella del suo ex marito Isaac. Elsa però, facendo finta di essere moribonda e di stare malissimo, riuscirà a carpirle la confessione tanto agognata da tutti.

La Ramos, infatti, rivelerà alla Laguna di avere ucciso suo padre e ancora prima di essere stata lei ad aver architettato l’attentato in chiesa il giorno del matrimonio. Elsa, calma e tranquilla, ascolterà le parole dell’ex ancella ma non sarà la sola dal momento che, nascosti dietro la porta ci saranno anche Isaac ed il sergente Cifuentes.

Dopo aver scoperto di essere stata scoperta, Antolina riuscirà a fuggire ma rimarrà comunque a Puente Viejo tenendo d’occhio la sua rivale e meditando vendetta. Isaac infatti convincerà Elsa a trasferirsi da Matias e Marcela così da avere compagnia mentre il Guerrero accetterà di incontrarsi con la Ramos che però cadrà dal precipizio perdendo la vita e scomparendo definitivamente e finalmente da Puente Viejo una volta per tutte.