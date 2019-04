Il Segreto, anticipazioni spagnole: Antolina si getta nel burrone e accusa Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che la folle Antolina molto presto escogiterà un diabolico piano per liberarsi sia di Elsa che del bambino che porta in grembo. Tutto avverrà nel giorno della festa di Santa Lucia, quando la moglie di Isaac chiederà alla Laguna un incontro per poi fare un gesto che questa non s’aspetta. La perfida biondina riuscirà così ad incastrare Elsa, che non verrà creduta da nessuna, nemmeno da Isaac che l’accuserà di aver cercato di uccidere sua moglie.

Nonostante sia riuscita a sposare Isaac, Elsa continuare a rappresentare per Antolina una grossa minaccia. Perciò, escogita un piano senza scrupoli per liberarsi della sua nemica. Tutto ha inizio quando, grazie a Dolores, la giovane capisce che il figlio che aspetta potrebbe essere affetto da una qualche malattia genetica, per il fatto di aver giaciuto con un altro uomo la cui famiglia è affetta da malformazioni ereditarie. A nutrire dei dubbi sulla salute del bambino è anche il dottor Zabaleta che ha notato uno strano decorso nella gravidanza della ragazza. Nella mente malata di Antolina si fa così strada l’idea di liberarsi del bambino, addossando la colpa ad Elsa.

Nel giorno dedicato a Santa Lucia, Antolina chiede un incontro ad Elsa, dandole appuntamento a ridosso di un burrone. Le due discutono animatamente ed Elsa dice alla sua ex signora che adesso pagherà per tutte le umiliazioni che le ha inflitto. Poi, prende le mani della Laguna e fa credere a tutti che questa l’ha spinta nel burrone sottostante. Tutti inizieranno a puntare il dito contro Elsa, che inutilmente cercherà di spiegare cosa è successo realmente. Pure Isaac stenterà a riconoscere la donna che ha sempre amato.

Lo sconsiderato gesto di Antolina per fortuna è senza gravi conseguenze sia per lei che per la creatura che porta in grembo. Questo però rende l’ex ancella ancora più nervosa. Infatti, la possibilità che il figlio sia malato la tormenta, perciò decide di trovare un’altra maniera per abortire.

Nel frattempo, Isaac arriverà furioso alla locanda e accuserà Elsa di aver cercato di uccidere sua moglie e suo figlio, dicendo di non voler più vederla. La Laguna non riuscirà neppure a reagire tanto è il dolore provocatogli dalle parole del suo amato. Riuscirà Elsa a far aprire finalmente gli occhi ad Isaac su Antolina? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.