“Il Segreto” anticipazioni spagnole: Antolina sempre più cattiva decide di avvelenare Elsa

Come ogni volta le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano alcune novità e moltissimi colpi di scena per quanto riguarda la soap amatissima in onda su Canale 5 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì. Antolina diventerà sempre più cattiva e mostrerà tutta la sua gelosia nei confronti di Elsa arrivando addirittura ad avvelenarla.

La Laguna si ripresenterà a casa di Antolina e Isaac chiedendo di diventare la loro domestica e ritrovandosi così a svolgere tutti i lavori pesanti. Consuelo però, parlando proprio con l’ex ancella di Elsa mostrerà alcuni dubbi sulla sua gravidanza scatenando così la sua rabbia nei confronti della Laguna e decidendo di ucciderla.

Elsa infatti, dopo essere stata cacciata dalla locanda di Matias e Marcela per il furto di 500 pesetas, chiederà aiuto ad Antolina ed Isaac ma sembrerà essere in accordo con Guerrero per smascherare la sua nemica. Accettando di diventare la “schiava” di Antolina si sottometterà alle volontà della sua ex ancella ma con il passare dei giorni si sentirà sempre più stanca e avvertirà degli strani malesseri tanto da preoccupare sia Isaac che Consuelo.

Consuelo, infatti, sembra tenere molto ad Elsa e le starà vicino quando inizierà a stare male cercando di parlare appunto con Antolina che la prenderà invece a male parole. La nonna di Julieta, con molto sospetto, avviserà l’ex ancella di nutrire alcuni dubbi su di lei e sulla sua gravidanza che, arrivata al sesto mese, non sembra essere per niente evidente.

Antolina non prenderà bene queste accuse da parte di Consuelo e deciderà di accanirsi una volta per tutte contro Elsa avvelenandola un po’ alla volta mischiando scaglie di detersivo al suo latte. L’ex ancella rischierà di essere scoperta da qualcuno e dovrà agire in fretta per liberarsi una volta per tutte della sua padrona che sembra essere debole ogni giorno di più.