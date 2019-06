"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Antolina ritorna a Puente Viejo e sorprende tutti

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che l’ex ancella tornerà a Puente Viejo dopo che il Guerrero aveva scoperto il suo piano e voleva denunciarla per l’omicidio di Jesus. Antolina però sorprenderà tutti ma soprattutto suo marito che sarà furioso nel vedersela davanti.

Antolina dopo aver deciso di denunciare Elsa per adulterio e averla fatta incarcerare pagherà la compagna di cella della Laguna per torturarla. Elsa finirà infatti per ammalarsi gravemente tanto che il dottor Zabaleta, una volta uscita di prigione, avviserà Guerrero che la donna è gravemente malata e solamente un’operazione molto costosa potrebbe salvarla.

Purtroppo però nè Elsa nè tantomeno Isaac possiedono i soldi necessari per le cure e saranno anche Matias e Marcela che decideranno di aiutare l’amica proiettando in piazza a Puente Viejo un film facendo pagare l’ingresso. L’idea fortunatamente funzionerà tanto che i cittadini si presenteranno al cinema all’aperto per aiutare i due giovani. Verrà quindi raccolta una discreta somma ma ben presto Elsa ed Isaac dovranno fare i conti con un’altra brutta sorpresa.

Proprio mentre Isaac e Matias si riuniranno alla locanda per contare il denaro raccolto arriverà Antolina. Inutile dire che il Guerrero vedendosela davanti andrà su tutte le furie tanto che nemmeno Matias potrà placare la sua ira. L’ex ancella però farà una cosa che lascerà tutti basiti e senza parole ovvero, con faccia tosta, dirà ad Isaac di voler contribuire alla colletta per le cure di Elsa restituendogli il denaro che aveva sottratto.

Cosa avrà in mente la perfida Antolina? La donna è ritornata con uno scopo per preciso oppure è pronta veramente a cambiare atteggiamento? Per saperlo non ci resta che attendere altre anticipazioni iberiche de Il Segreto la soap amatissima e seguitissima di Canale5.