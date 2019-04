"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Antolina ritorna a Puente Viejo e si vendica di Elsa mandandola in carcere

Le anticipazioni iberiche de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che l’ex ancella ritornerà a Puente Viejo furiosa più che mai nei confronti di Isaac dal quale pretenderà rispetto come moglie. Antolina infatti, lontana dal paese solamente un paio di giorni, è pronta per distruggere la felicità della Laguna e del Guerrero. Don Berengario cercherà di mettere in guardia i due innamorati dalla furia di Antolina.

Isaac aveva dichiarato il suo folle amore per Elsa davanti a tutto il paese dopo aver scoperto da Alvaro che il figlio che Antolina sta aspettando non è suo ma bensì di un certo Juanote. Guerrero dunque è convinto più che mai che l’ex ancella ha voluto ingannarlo e proprio per questo ha deciso di lasciarla tornando tra le braccia della sua amata Elsa.

Don Berengario, pur capendo la situazione, convince Isaac che Elsa non è sua moglie e Antolina, di ritorno a Puente Viejo, potrebbe continuare a pretendere il suo diritto di moglie facendo rispettare la promessa fatta dal Guerrero davanti a Dio e davanti alla legge. Non appena infatti l’ex ancella fa il suo ritorno in paese troverà suo marito ed Elsa in casa del carpentiere e con aria glaciale esclamerà “A quanto pare quattro giorni sono bastati per cambiare la mia casa e cambiare sposa“.

Isaac non riuscirà a replicare a tali accuse ne tantomeno a difendere Elsa e secondo le anticipazioni iberiche de “Il Segreto” la vendetta dell’ex ancella sarà molto forte. Intanto Antolina denuncerà il marito di adulterio presentandosi nella sua casa insieme alla Guardia Civile per portarlo in cella. Successivamente verrà arrestata anche Elsa che inizierà un terribile calvario visto cha l’ex ancella tramerà contro di lei anche questa volta.

Antolina infatti riuscirà a trovare un alleato nel compagno di cella della Laguna e le conseguenze saranno molto serie. La vita di Elsa è in pericolo? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni iberiche de Il Segreto.