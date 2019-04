"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Antolina pronta a tutto pur di restare con Isaac

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto”, la soap seguitissima e amatissima in onda dal lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Antolina avrà una discussione molto accesa con l’amica Marcela a causa del Guerrero. L’ex ancella infatti spera vivamente di poter vivere il suo matrimonio senza pensare alla sua rivale Elsa che è ormai lontana.

Sembra infatti che, contro ogni aspettativa, Isaac ed Elsa non torneranno insieme e nonostante tutto l’ex ancella perdonerà il marito e resterà accanto a lui. Guerrero però continua a nutrire dei dubbi sulla moglie e proprio per questo i rapporti tra i due saranno spesso tesi mentre Antolina proverà ancora gelosia nei confronti della Laguna nonostante questa abbia trovato un nuovo amore.

In un momento di confidenza e mentre l’ex ancella si troverà alla locanda, confesserà a Marcela di non poter vivere senza Isaac e di essere pronta a tutto per far funzionare il suo matrimonio convinta più che mai che solo la morte potrà un giorno separarli. Le parole di Antolina turberanno moltissimo Marcela che capirà finalmente l’amore vero di Antolina nei confronti del Guerrero.

Non si sa però se dietro alla terribile frase pronunciata da Antolina si nasconda invece un altro piano malefico contro Isaac considerando anche che la stessa potrebbe anche uccidere per arrivare ai suoi scopi. Nel frattempo però un altro problema sconvolge Puente Viejo e i suoi abitanti infatti le immagini de “Il Segreto” mostrano un uomo a terra senza vita e Julieta, Saul, Mauricio e don Berengario accanto.

Quest’ultimo infatti sembra essere coinvolto nella morte dell’uomo e, scosso e trumatizzato, non riesce a credere che ci possa essere stato un omicidio. Julieta potrebbe essere stata vittima di un’aggressione e ha dovuto, suo malgrado, difendersi con tutte le sue forze ma potrà contare sull’aiuto di tutti. Cosa è veramente successo a Puente Viejo e chi è stato ad uccidere l’uomo misterioso?