"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Antolina prepara una bomba artigianale per bruciare Elsa

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 15.30 su Canale5 rivelano che Elsa continua ad essere il bersaglio di Antolina la quale vuole ostacolare in tutto e per tutto il suo rapporto con Isaac. Purtroppo come ben sappiamo, Elsa dopo essersi avvicinata al suo amato Guerrero, ha scoperto di essere gravemente malata e solamente una costosa operazione potrebbe salvarle la vita.

L’ex ancella non mancherà di mettere il suo zampino dimostrandosi preoccupata per la sua acerrima nemica mentre vorrà solamente attuare il suo piano di vendetta nei confronti della Laguna. Antolina infatti non perderà tempo e deciderà di mettere in atto un piano altamente diabolico e che lascerà basiti e senza parole i tantissimi affezionati della soap.

In Italia infatti, su Canale 5 i telespettatori hanno visto Elsa accusata di aver spintonato Antolina giù dal dirupo tanto da farle perdere il bambino. Isaac furioso, dopo questo gesto decide infatti di ritornare tra le braccia di sua moglie ma il loro amore non avrà seguito visto che l’ex ancella verrà scoperta ed allontanata da Puente Viejo.

Inaspettatamente Antolina ritornerà in paese con l’intento di riconquistare l’amore del Guerrero e proprio per questo mostrerà il suo desiderio di aiutare Elsa malata. Ovviamente questo sarà solamente un pretesto per fare fuori la sua nemica una volta per tutte ma le cure e l’amore di Isaac, sembreranno aiutare moltissimo la Laguna che supererà la terribile operazione.

Antolina, furiosa, incurante dei consigli del medico che ha vietato a tutti di dare forti emozioni alla Laguna, le comunicherà la morte di Adela e non contenta preparerà una sorta di bomba artigianale in modo da far esplodere la casa di Elsa, bruciarla viva e dare un dolore fortissimo ad Isaac. Riuscirà l’ex ancella nel suo intento? Non ci resta dunque che attendere ulteriori anticipazioni iberiche e tantissime novità su Puente Viejo e i suoi amatissimi protagonisti che rendono la soap Il Segreto un appuntamento quotidiano amatissimo e seguitissimo dai telespettatori italiani.