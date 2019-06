"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Antolina potrebbe morire cadendo da un precipizio

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 15.30 su Canale5 rivelano che attimi di suspance e colpi di scena lasceranno basiti e senza parole i telespettatori affezionati dal momento che la perfida Ramos potrebbe perdere la vita cadendo da un precipizio.

Tutto infatti inizierà a causa del ritorno dell’ex ancella a Puente Viejo per aiutare Isaac ed Elsa e donando loro i soldi necessari per l’intervento al cuore della Laguna. Elsa infatti, dopo pochissimi giorni, verrà ricoverata in ospedale per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico e, con la paura di non farcela, stringerà forte a sè il suo amato Guerrero.

La figlia di Amancio, fortunatamente, riuscirà a superare l’intervento tanto che i suoi amici Matias e Marcela assieme al Guerrero tireranno finalmente un sospiro di sollievo ma soprattutto con la speranza che il peggio sia passato. Pochi giorni dopo infatti il medico comunicherà al falegname che la Laguna può ritornare a casa ma dovrà rimanere in assoluto riposo.

E’ a questo punto che Antolina rivelerà ad Isaac di voler aiutare la sua ex padrona per quanto riguarda i lavori domestici ma questa sua insistenza non farà alcun piacere a Consuelo e Marcela che iniziano a sospettare nuovamente dell’ex ancella. Le trame iberiche de Il Segreto, ed in particolar modo la puntata 2112 della soap opera spagnola, rivelano che Antolina torna a Puente Viejo solamente per mettere finalmente in atto la sua vendetta nei confronti della sua acerrima nemica Elsa.

La Ramos, infatti, deciderà di uccidere Isaac nei pressi di un precipizio ma durante lo scontro l’ex ancella precipiterà nel baratro lasciando nel mistero i telespettatori affezionati alla soap. Il Guerrero però verrà interrogato dagli inquirenti per quanto riguarda la presunta morte della sua ex moglie e nel frattempo la notizia avrà fatto il giro di tutto il paese ma soprattutto sarà sulla bocca di tutti gli abitanti di Puente Viejo.