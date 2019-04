"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Antolina non convince Consuelo che inizia a nutrire dubbi su di lei

Numerosi colpi di scena prenderanno piede all’interno delle puntate de Il Segreto, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale 5. Le anticipazioni spagnole infatti rivelano che la nonna di Julieta nutrirà moltissimi dubbi su Antolina sospettando di lei e convincendosi che l’ex ancella abbia mentito sulla sua gravidanza.

Antolina oltretutto sta avvelenando a poco a poco Elsa che inizierà ad avere forti dolori allo stomaco e peggiorerà ogni giorno di più tanto da preoccupare Isaac che deciderà di portarla in ospedale. Consuelo, furiosa con Antolina, chiederà al dottor Zabaleta di farle le analisi del sangue per vedere se i suoi sospetti rispecchiano veramente la realtà.

Elsa aveva deciso di ritornare a vivere a casa di Isaac e Antolina decidendo di diventare la loro “schiava” e questo dopo essere stata sospettata del furto alla locanda. Consuelo si accorgerà così della sua stanchezza e affonterà Antolina sollevando anche molti dubbi sulla sua gravidanza che, nonostante i mesi, sembra essere inesistente.

La Laguna peggiorerà a vista d’occhio e, dopo il suo ricovero in ospedale, l’ex ancella allontanerà per qualche ora dal paesello Isaac per poter agire indisturbata e mettere fine alla vita di Elsa. E’ a questo punto che la nonna di Julieta riuscirà a mettere i bastoni fra le ruote ad Antolina ordinando a due uomini di trasferire Elsa alla locanda.

Marcela, d’accordo con Consuelo, non si opporrà a tale decisione anche se considererà solamente una coincidenza il fatto che Elsa abbia iniziato a sentirsi male solamente quando ha deciso di andare a vivere insieme alla sua ex ancella e Isaac. Solamente il dottor Zabaleta riuscirà a sollevare i dubbi di Consuelo ordinando degli esami del sangue per scoprire se i suoi sospetti sono reali e mettendo forse fine alla crudele vendetta di Antolina che per gelosia nei confronti di Isaac ha messo in atto un piano tanto diabolico.