Il Segreto, anticipazioni spagnole: Antolina incolpa Elsa per la perdita del bambino

Prossimamente a Puente Viejo arriverà un nuovo personaggio che giocherà un ruolo molto importante nella vita di Antolina. Il nuovo personaggio, sarà il dottore Alvaro Fernandez, il quale aiuterà la ragazza, ormai fuori di testa, a mettere fine alla sua gravidanza. Antolina, infatti, non aspetta un bambino da Isaac ma bensì da un ragazzo ammalato, con il quale ha avuto una notte di passione per incastrare per sempre il falegname, affinchè lui lasciasse per sempre Elsa. Successivamente, Antolina scoprirà che il giovane con il quale ha passato la notte, appartiene a una famiglia dove i figli nascono con gravi problemi alle ossa e le donne soffrono molto durante il parto. Dopo aver scoperto il futuro che potrebbe attenderla, la Ramos decide di mettere fine alla sua gravidanza.

Antolina, infatti, già nei primi mesi della gravidanza, inizierà a soffrire molto. Quando un giorno decide di recarsi in paese, parlando con la “pettegola di Puente Viejo” Dolores, scoprirà l’esistenza di una famiglia, dove le donne soffrono le pene dell’inferno durante la loro gravidanza, a causa di una malformazione del bimbo che portano in grembo. Questi dolori, però, durante il parto, diventavano sempre più forti. Così Antolina, inizierà a farsi qualche domanda e arriverà alla conclusione che l’uomo di cui è rimasta incinta appartiene proprio a quella famiglia.

Antolina inizierà a pensare ad un piano per mettere fine alla sua gravidanza, visto che non ha nessuna intenzione di mettere al mondo un figlio con delle malformazioni. Il suo primo tentativo, è quello di dare la colpa ad Elsa, infatti, chiederà alla sua ex signorina di incontrarsi vicino a un dirupo, durante la festa di Santa Lucia. E proprio, durante la processione Antolina si getterà nel vuoto, accusando Elsa di averlo fatto apposta per farle perdere il figlio che porta in grembo. Ma il piano di Antolina non è solo quello di liberarsi del bambino ma mettere Isaac ed Elsa, l’uno contro l’altra.

La caduta, però, non andrà a buon fine, così Antolina, in preda al delirio, deciderà di trovare altre soluzioni per liberarsi di quel bambino poco desiderato. Inizierà a colpirsi il ventre con dei pugni sempre più forti, ma non riuscendo ancora, deciderà di prendere un tagliere per ferirsi il ventre pur di eliminare il bambino.

Il taglio sul ventre, le farà perdere talmente tanto sangue, da cadere a terra e sarà prontamente salvata da Matias ed Isaac. I due giovani porteranno Antolina dal dottor Alvaro Fernandez, il nuovo medico del paese. Il medico, però, non riuscirà a salvare il bambino, così Antolina, in un colpo solo, è riuscirà sia liberarsi del bambino che a mettere Isaac contro Elsa, visto che il falegname l’accuserà di essere responsabile della perdita di suo figlio.