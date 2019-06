"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Antolina ha in mente un nuovo piano per liberarsi di Elsa

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Antolina vuole far si che Isaac abbia occhi solo per lei soprattutto dopo aver attribuito la colpa della perdita del suo bambino alla sua acerrima nemica Elsa. Il Guerrero affranto dal dolore ha addirittura promesso alla moglie un nuovo figlio e un matrimonio felice.

L’ex ancella ha comunque in mente un nuovo piano per allontanare definitivamente la Laguna. L’unico modo per far si che Elsa si allontani dal Guerrero è trovargli un fidanzato finto ovvero il dottor Alvaro Fernandez. La storia infatti tra il bel dottorino e la giovane Laguna inizierà a farsi seria e l’ex ancella crederà di aver vinto la sua battaglia ma purtroppo le cose non andranno per il verso giusto dal momento che Isaac sarà molto geloso di questa nuova storia d’amore.

Isaac infatti confiderà a Matias di essere molto stanco del comportamento di Antolina ma soprattutto di non provare amore per lei e vorrà lasciarla al più presto. Prima di compiere questo gesto però dovrà compiere anche un ultimo tentativo nei confronti di Elsa e fare in modo di poterla riconquistare soprattutto ora che la Laguna sembra avere un nuovo amore.

Antolina però nel frattempo rivelerà a Mercela di avere in mente già un nuovo piano per legare a sé Isaac per sempre e questo preoccuperà non poco la locandiera che come ben sappiamo è molto vicina alla Laguna. Riuscirà quindi Isaac a far dimenticare il dottor Alvaro ad Elsa ma soprattutto come la prenderà l’ex ancella pronta a vendicarsi ancor di più della sua acerrima nemica?

Non ci resta dunque che attendere ulteriori anticipazioni iberiche per scoprire cosa succederà a Puente Viejo ma soprattutto ai protagonisti principali della soap amatissima e seguitissima di Canale5.