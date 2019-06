"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Antolina fa ritorno a Puente Viejo per riconquistare il suo Isaac

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che l’ex ancella, approfittando dell’assenza di Isaac, è voluta ritornare nella sua vecchia casa per rovistare ma viene scoperta da Consuelo. La donna non crede infatti alla buona fede della Ramos e infatti la stessa rivela di essere ritornata a Puente Viejo per riconquistare suo marito.

Elsa intanto, immediatamente dopo la terribile operazione alla quale è stata sottoposta, riprende conoscenza. I suoi amici intanto aspettano il suo ritorno e stanno preparando tutto in attesa che il medico confermi che l’operazione è andata bene e che la Laguna potrà avere una vita piena ma soprattutto sana.

Lola dice a Prudencio continuano la loro bellissima storia d’amore ma sono preoccupati per i pettegolezzi messi in giro da Dolores. Il giovane Ortega vuole che la ragazza vada a vivere con lui ma lei non vuole correre e rifiuta la proposta di Prudencio. Severo intanto continua ad essere preoccupato per Carmelo ed è più che sicuro che, dopo la morte di Adela, il sindaco stia tramando qualcosa.

Dopo averlo cercato in ogni dove, il Santacruz trova il Leal sul luogo dell’incidente dove lo stesso gli rivela di aver appreso dal meccanico che la macchina sulla quale viaggiavano Irene e la moglie è stata manomessa. Carmelo quindi è decido di vendicarsi convinto più che mai che dietro a tutto ci sia lo zampino di Donna Francisca.

Questa volta non ci sarà Raimundo a fermare la furia del Leal che non aspetta altro che uccidere la responsabile della morte di sua moglie. Non ci resta dunque che attendere ulteriori anticipazioni iberiche e tantissime novità su Puente Viejo e i suoi amatissimi protagonisti che rendono la soap Il Segreto un appuntamento quotidiano amatissimo e seguitissimo dai telespettatori italiani.