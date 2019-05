"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Antolina ed Isaac finalmente vicini. L’ex ancella riuscirà a sedurre Guerrero

Le anticipazioni iberiche de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Isaac cadrà tra le braccia di Antolina tanto da consumare finalmente il loro matrimonio. L’ex ancella cercherà di procurarsi l’aborto dopo essere venuta a conoscenza che il bambino che porta in grembo purtroppo è malato. Antolina incolperà Elsa della perdita del bambino la quale verrà successivamente accusata anche da Isaac .

Antolina è rimasta incinta di un uomo che vive in un paesino limitrofo a Puente Viejo ma, con il passare dei mesi, si accorgerà che purtroppo il bambino potrebbe avere una malattia genetica ereditaria. Spaventata che questo problema possa far scoprire ad Isaac che il figlio non è suo, l’ex ancella cercherà di procurarsi un aborto inscenando un’aggressione da parte della Laguna.

Durante i festeggiamenti per Santa Lucia, Antolina rivelerà che Elsa l’ha spinta giù da un dirupo ma, dal momento che non riuscirà perdere il bambino, l’ex ancella si taglierà la pancia con un tagliere. Isaac, sconvolto dalla perdita del bimbo, rivelerà ad Antolina di essere pronto a tutto pur di far funzionare il loro matrimonio così da poter nuovamente diventare genitori al più presto.

Antolina non perderà tempo per far ricadere la colpa su Elsa tanto che Guerrero, convinto, si recherà alla locanda per accusare Elsa dandole dell’assassina. La Laguna rimarrà sconvolta dalla furia del Guerrero tanto da decidere di allontanarsi definitivamente da lui. Isaac, però e nonostante tutto, confiderà a Matias di essere ancora innamorato di lei ma di voler impegnarsi seriamente con Antolina.

Il Guerrero, oltretutto, si convincerà che Elsa abbia inventato anche la storia di Antolina con suo fratello Jesus e proprio per questo si avvicinerà all’ex ancella tanto da consumare finalmente il matrimonio con lei. Nonostante tutto però, Isaac, immediatamente dopo si recherà in giardino e chiederà perdono alla Laguna. Riuscirà Isaac a dimenticare definitivamente Elsa? Lo sapremo solamente seguendo le anticipazioni iberiche de Il Segreto.