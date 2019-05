"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Antolina costretta ad abbandonare il suo Isaac e Puente Viejo per sempre

Le anticipazioni iberiche de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che gli ultimi avvenimenti accaduti a Puente Viejo faranno prendere una decisione definitiva all’ex ancella. Elsa infatti uscirà dal carcere per curarsi mentre Antolina avviserà Dolores dei suoi progetti futuri. Intanto Severo chiederà ai suoi dipendenti di fare attenzione sul lavoro ma soprattutto nell’usare i suoi macchinari.

Elsa, dopo essere stata messa in carcere per colpa di Antolina che l’ha accusata di essere l’amante di Isaac, verrà liberata. La Laguna però è stata anche picchiata dal suo compagno di cella e proprio per questo motivo la sua salute è stata minata. Isaac ha cercato di aiutarla in tutto e per tutto facendo confessare finalmente Antolina.

Dopo la discussione con Guerrero, Antolina sarà costretta ad abbandonare definitivamente Puente Viejo. L’ex ancella si recherà all’emporio per consegnare le sue chiavi a Dolores la quale solo successivamente le darà al leggittimo proprietario. Marcela intanto sembra essere dubbiosa e viene anche a conoscenza della partenza di Antolina. Intanto Isaac ed Elsa possono vivere finalmente la loro storia d’amore visto che il peggio è passato e non c’è più l’ex ancella ad ostacolarli.

Severo intanto sembra essere preoccupato per i suoi dipendenti e il loro lavoro. Essendo un uomo molto scupoloso è suo diritto garantire la sicurezza per tutti i suoi lavoratori e proprio per questo motivo ha messo loro a disposizione dei macchinari di ultima generazione. Dopo aver indetto una riunione Severo spiega loro quanto possa essere pericoloso cadere dentro ad un silos e proprio per questo chiede di essere sempre attenti e concentrati durante il lavoro.

Riuscirà Severo a far rispettare le sue regole ma soprattutto i lavoratori saranno effettivamente pronti e preparati per lavorare con i nuovi macchinari del Santacruz? Lo sapremo solamente seguendo le anticipazioni iberiche de Il Segreto.