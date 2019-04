“Il Segreto” anticipazioni spagnole: Antolina confonde Isaac rivelandogli un segreto molto importante su Elsa

Come ogni volta le anticipazioni spagnole Il Segreto, la soap in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale 5, rivelano che molte cose stanno cambiando a Puente Viejo soprattutto dopo che Antolina, per gelosia nei confronti di Isaac, tenterà di uccidere Elsa avvelenandola a poco a poco con delle erbe.

A correre in suo aiuto vedremo Consuelo che, preoccupata per le condizioni di salute della Laguna, cercherà di curarla in ogni modo anche se Elsa risulterà ogni giorno più debole tanto da dover rimanere giorni interi a letto. Il dottor Zabaleta, nonostante i miglioramenti de la Laguna vorrà capire cosa effettivamente le è successo escludendo in ogni modo che dietro ci sia lo zampino di Antolina.

Secondo il medico infatti, l’ex ancella non avrebbe potuto compiere un gesto del genere e a tal proposito, Antolina riuscirà a giocarsi l’ultima carta contro Elsa gettando Isaac nella confusione più totale. Antolina infatti, rivelerà al marito che la Laguna, in passato, ha avuto dei seri problemi di salute per colpa dei quali è stata costretta a trascorrere un lunghissimo periodo in un ospedale psichiatrico.

L’ex ancella infatti confonderà Isaac raccontandogli che Elsa era addirittura arrivata al punto di crearsi un suo mondo immaginario nel quale viveva un mondo che non era sicuramente la realtà. Ecco dunque che Antolina, prenderà la palla al balzo, per accusare Elsa di aver ucciso la propria madre mentre il Guerrero cercherà in ogni modo di scoprire la verità.

Egli troverà conforto nell’amico Matias che lo aiuterà a riflettere sui suoi reali sentimenti nei confronti di Elsa e a ciò che ha sempre provato durante la loro storia d’amore. Isaac, dunque entrerà nell’emporio di Dolores e chiamerà di nascosto la clinica psichiatrica dove Elsa è stata ricoverata scoprendo effettivamente che la Laguna vi è stata ricoverata per parecchio tempo.

Confuso e amareggiato, Isaac si chiuderà in un silenzio totale e non ci resta dunque che attendere di vedere se il giovane chiederà spiegazioni ad Elsa oppure continuerà ad essere vittima di Antolina e le sue numerose bugie.