Il Segreto, anticipazioni spagnole: Antolina accudirà Elsa a casa di Isaac

Nuovi colpi di scena accadono a Puente Viejo, gli spoiler spagnoli della telenovela “Il Segreto” ci annunciano novità. Le puntate de “Il Segreto” le possiamo guardare sul canale televisivo Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15,30. Prudencio nega il prestito al cliente che gli aveva offerto un ottimo affare e l’uomo se ne va senza contestare. Lola è molto felice della decisione che ha preso Prudencio, tanto che quest’ultimo inizia a pensare che ci sia qualcosa che lui non sa perché lei glie lo sta nascondendo.

Lola incontra Donna Francisca e la giovane donna le parla chiaramente: non vuole continuare a lavorare per lei, non vuole fare del male a qualcuno come Prudencio. Consuelo e Marcela parlano con Irene dei programmi futuri dell’associazione, quando un rumore le interrompe. Carmelito ha rotto dei vetri. Più tardi, Severo rientra in casa e trova dei vestiti sporchi di sangue. Teme che sia successo qualcosa di male e subito impugna la sua pistola. Il sangue sui vestiti era dovuto alle ferite che si è procurato Carmelito, tuttavia Severo era pronto ad usare l’arma.

Nel frattempo, Isaac accetta la proposta di Antolina, la ragazza, infatti, si trasferirà a casa sua per accudire Elsa. Marcela e Consuelo non si oppongono a questa decisione. Elsa ha una breve crisi quando vede Antolina, anche se era stata avvisata del suo arrivo. Dopo lo spavento, le due donne decidono quali devono essere le regole della loro convivenza. Antolina soffre a vedere i gesti d’amore tra Isaac e Elsa. Isaac non l’aveva mai trattata in questo modo.

Mauricio si alza abbastanza presto per organizzare la vendetta con Donna Francisca. Irene e Raimundo convincono Mauricio a tardare all’appuntamento. Più tardi, Irene confessa a Severo e Carmelo il suo patto con Raimundo per evitare una strage. Ora hanno bisogno di più tempo per evitare che la vendetta si compia. Raimundo e Irene continuano ad indagare su Fernando. Anacleto non ha trovato nulla, e cominciano a pensare che Fernando abbia coperto molto bene le sue malefatte, non ha lasciato nessuna traccia.

Raimundo, in seguito, ha trovato una persona che forse potrebbe aiutarli, così esce a cercarla. Nel frattempo, Maria vuole che Fernando indaghi su quello che sta succedendo tra la sua madrina, Francisca Montenegro, e Severo. Prudencio regala a Lola una preziosa catena d’oro con una croce. Prudencio parla con Matias e gli confida di aver seguito il consiglio di Lola, ma ha trovato strano l’atteggiamento del cliente.