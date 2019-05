"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Adela si sente male e sviene all’improvviso

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che Irene cercherà in ogni modo di vendicarsi di Anacleto e dunque scriverà un articolo nel quale criticherà il modo di lavorare dell’uomo. Quest’ultimo non potrà fare altimenti che interrompere qualsiasi rapporto di lavoro con la donna mentre Irene troverà, finalmente, un impiego in una grandissima redazione giornalistica.

Dopo alcune settimane Anacleto, inaspettatamente, telefonerà ad Irene chiedendole di poterla incontrare: la donna accetterà seppur spaventata ed infatti non riuscirà a nascondere il suo nervosismo. Il Totana chiederà nuovamente alla Campuzano di tornare sotto le sue dipendenze rivelandole che, questa volta, potrà scegliere liberamente gli articoli da scrivere ma soprattutto firmando tutti i suoi lavori.

Anacleto, oltretutto, permetterà alla stessa Campuzano di poter tenere comunque l’impiego nell’altra testata giornalistica. Questo renderà molto interessata la donna che, solamente qualche giorno prima, era stata licenziata proprio dal Totano. Nonostante tutto, Irene, si prenderà qualche giorno per riflettere sull’allettante proposta mentre Anacleto decide comunque di trattenersi ancora un po’ nella comarca per sbrigare alcune faccende molto importanti ma soprattutto con la speranza che Irene accetti la sua proposta.

Irene ospite in casa di Carmelo e Adela, racconterà loro la nuova offerta lavorativa sottolineando di essere propensa ad accettare così da avere un benessere economico maggiore. Adela però desterà preoccupazione in quanto la donna inizierà a fare discorsi senza senso spronando soprattutto Irene a non lasciarsi abbindolare da Anacleto.

Adela, furiosa, inizierà a perdere sangue dal naso e sverrà improvvisamente mentre Carmelo, convinto che il malessere potrebbe essere causato dalle schegge della pallottola che la moglie ha ancora nella sua testa, pregherà Severo di chiamare immediatamente un medico. Riuscirà Adela a riprendersi? Per saperlo non ci resta che attendere altre anticipazioni iberiche de Il Segreto la soap amatissima e seguitissima di Canale5.