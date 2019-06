"Il Segreto" anticipazioni spagnole: Adela muore per mano di donna Francisca

Le anticipazioni spagnole de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che donna Francisca, avrà sete di vendetta nei confronti del Santacruz perchè è più che convinta che sia sua la colpa del ferimento di Maria Castaneda dovuto alla bomba posizionata al matrimonio di Fernando.

Raimundo deciderà di far visita a Santacruz per sentire la sua versione dei fatti convincendosi della sua estraneità alla morte di Maria Elena e alla paralisi di Maria. Donna Francisca però non vorrà saperne nulla e ordinerà a Godoy di manomettere l’auto sulla quale viaggiano Adela ed Irene affinchè le due abbiano un incidente e muoiano.

Dopo che Raimundo si reca da Severo, quest’ultimo ammette di aver avuto l’intenzione di far saltare in aria il silos della dark lady di Puente Viejo dove la stessa teneva il riso così da non poterlo vendere. Lo stesso però non ha idea di chi possa aver commesso il terribile gesto facendo esplodere la bomba al matrimonio di Fernando.

Intanto alla Casona, Mesia ha chiamato uno specialista per far visitare Maria sperando che, con le cure appropriate, la donna possa recuperare l’uso delle gambe. La vendetta di donna Francisca riguarderà i due uomini che lei ritiene colpevoli ovvero Carmelo e Severo. Dopo aver infatti invitato Adele ed Irene alla villa darà l’ordine a Mauricio di manomettere la macchina delle due donne.

Godoy si rifiuterà di obbedire agli ordini di donna Francisca ma durante il viaggio alla Casona, Irene ed Adela hanno un bruttissimo incidente dove Adela muore sul colpo mentre Irene resta gravemente ferita, riportando anche molte fratture. Carmelito riuscirà a salvarsi perchè ad una festa di compleanno. Carmelo farà addobbare la sala comunale per il funerale della moglie al quale vorrà partecipare anche l’amica Irene. Intanto Mauricio sarà sconvolto dalla notizia mentre Severo accuserà la Montenegro.