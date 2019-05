"Il Segreto" anticipazioni spagnole: a Puente Viejo arriva Lola. La ragazza riuscirà a spaventare donna Francisca

Le anticipazioni iberiche de “Il Segreto” la soap amatissima e seguitissima in onda da lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale5 rivelano che una bellissima ragazza di nome Lola si presenterà alla locanda di Marcela e Matias in cerca di Prudencio. A restare però molto impressionata da questa ragazza sarà donna Francisca che vorrà in ogni modo allontanarla da Puente Viejo.

Nuovi volti dunque impreziosiranno la soap amatissima de Il Segreto e, dopo il secondo addio si Gonzalo – il cui personaggio è interpretato da Jordi Coll – ecco arrivare una bellissima ragazza di nome Lola a portare non poco scompiglio a Puente Viejo. La giovane avrà altresì una particolarità che lascerà tutti basiti e senza parole. Lola infatti indossa una catenina con una croce d’oro che i telespettatori dovranno tenere bene a mente per comprenderne la sua reale identità.

La giovane si recherà alla locanda in cerca di Prudencio Ortega che, alla sua vista, non riuscirà più a levarsela dalla testa. Il giovane, infatti, dopo il suo matrimonio con Julieta, sente nuovamente il suo cuore battere per un’altra donna. Le anticipazioni de Il Segreto svela che tra i due giovani nascerà immediatamente una tenera amicizia che, sicuramente, sfocerà in qualcosa di più importante.

Francisca Montenegro verrà a conoscenza di questo amore e cercherà di ostacolarlo in ogni modo prendendo anche informazioni sulla ragazza così da scoprire qualcosa di compromettente nel suo passato. Francisca sembra essere oltretutto molto spaventata da Lola perchè, dopo averla vista per la prima volta, ha riconosciuto in lei gli occhi di Pepa.

Come ben tutti ricordano, la levatrice era stata data per morta ma il suo corpo non è mai stato trovato e dunque Lola potrebbe centrare qualcosa con Pepa. Perchè la ragazza fa tanta paura a donna Francisca? Che rapporto ha lei con la tanto amata Pepa? Lo sapremo solamente seguendo le anticipazioni iberiche de Il Segreto.