Il Segreto, anticipazioni spagnole: a Puente Viejo arriva la figlia di don Berengario

Sta per accadere qualcosa di veramente sconvolgente, nel piccolo paesino spagnolo di Puente Viejo. Le nuove anticipazoni spagnole, de “Il Segreto”, raccontano l’arrivo di un nuovo personaggio nel paesino spagnolo, una ragazza di nome Esther, la quale sostiene di essere la figlia di don Berengario.

In paese, i due sacerdoti, don Anselmo e don Berengario, se all’inizio il loro rapporto non era dei migliori, con il passare del tempo, i due sono diventati molto amici, ma il loro rapporto sta per cambiare drasticamente. Infatti, don Anselmo deciderà di lasciare Puente Viejo per riflettere sulla sua vocazione e sul suo futuro nel paese. Purtroppo, don Anselmo rivelerà che i Molero sono stati uccisi da Carmelo Leal con la complicità di don Berengario. Tale rivelazione creerà nel sarcedote una forte crisi riguardante la sua fede religiosa che lo porterà anche a compiere un gesto inconsueto.

Don Anselmo cercherà di togliersi la vita, lanciandosi giù da un burrone, ma grazie all’intervento tempestivo di Don Raimundo e don Berengario, il sacerdote si salverà. Dopo quell’atto, il sacerdote deciderà di lasciare il paese per schiarirsi le idee sul suo futuro ecclesiastico. Per don Berengario la partenza dell’amico sacerdote sarà davvero un duro colpo, che però, si tramuterà in gioia con l’arrivo in canonica di una ragazza.

La ragazza, in questione, si chiama Esther, la quale rivelerà subito al curato di essere la figlia di una certa Marina. Tale rivelazione colpisce subito il sacerdote, visto che in passato, quando ancora era un seminarista ad Istanbul, aveva avuto una relazione con una donna che si chiamava in quel modo e per amore della stessa aveva anche pensato di lasciare il sacerdozio. La ragazza, infatti, assomiglia moltissimo alla madre e la cosa colpisce molto il sacerdote, il quale non sapeva nemmeno che Marina fosse rimasta incinta.

Don Berengario, ricorda, infatti, che la donna era sparita nel nulla e senza dirgli nemmeno che aspettava un figlio, ed ora, Esther gli rivelerà che la madre è morta a causa di una terribile tempesta avvenuta in Turchia e che è arrivata in Spagna per cercare la protezione di suo padre. Esther, però, per farsi voler bene dal “padre” cercherà di avere con lui dei modi molti gentili, mentre in paese, farà vedere la sua vera natura, quella di una ragazza arrongante e sgarbata. Il sarcedote presenterà, a tutti gli abitanti, Esther, come una sua lontana parente mentre all’amico don Anselmo cercherà di inviare una lettera, raccontandogli tutta la verità sulla ragazza, appena arrivata a Puente Viejo.