Il Segreto, anticipazioni spagnole: 48 ore per salvare Puente Viejo

Come rivelano le anticipazioni spagnole de Il Segreto, il paesino sarà in serio pericolo. Carmelo e Severo verranno informati che il sottosegretario ha dato il via all’apertura delle dighe del serbatoio che si trova a 60 metri dal centro di Puente Viejo. Ciò significa che in poche ore, il paesino verrà sommerso dalle acque. I due pregheranno García Morales di mettere da parte l’odio per Fernando e di ripensarci, ma sarà tutto inutile.

Matias sarà molto preoccupato per l’imminente tragedia e cercherà, per quanto possibile, di rassicurare sua moglie Marcela. Cepeda nel frattempo, dichiarerà al popolo che l’acqua inonderà la piazza in poche ore: la fine è molto vicina. Tutti i paesani cominceranno a pregare perché accada un miracolo.

Molti abitanti di Puente Viejo inizieranno a fare i bagagli e a programmare la loro partenza, in modo da non trovare la morte in poche ore. C’è tuttavia chi deciderà di restare. Come svelano le anticipazioni de Il Segreto infatti, Matias non avrà alcuna intenzione di abbandonare la locanda e il paesino al quale è molto legato.

Nel frattempo, Don Berengario e Marina troveranno il tempo per ringraziare Don Anselmo, cha ha mantenuto il segreto sulla loro relazione. Marina troverà un indizio che potrebbe finalmente smascherare sua figlia Esther, responsabile del furto di denaro ai danni di Berengario. Mauricio invece sarà intenzionato a lasciare il paesino e ricongiugersi con Fe e choederà a Francisca il luogo in cui si trova la sua amata.

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rendono noto infine che alla Casona tutti saranno in fermento per l’imminente tragedia. Persino la Montenegro si arrenderà davanti alla testardaggine del sotto segretario Garcia-Morales. Ormai, tutto è pronto per la partenza. Entro 48 ore, l’apertura delle dighe e del serbatoio causerà l’inondazione del paesino. Sarà davvero la fine o qualcuno troverà una soluzione?