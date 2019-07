Il Segreto, anticipazioni settimanali dall’8 al 12 luglio: il dottor Alvaro si avvicina ad Elsa

L’epidemia di varicella che aveva colpito Puente Viejo, sembra quasi debellata del tutto, ormai rimangono pochi casi ancora nell’ospedale da campo e il rapporto tra Elsa e il dottor Alvaro sta prendendo una piega inaspettata mentre Julieta riesce a scappare da Molero grazie all’intervento tempestivo di Saul e Prudencio. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da lunedì 8 luglio a venerdì 8 luglio su Canale 5 alle 15:45.

Le stramberie a Puente Viejo non mancano mai e a capo di tutto ci sono, sempre, i cugini Miranar. Questa volta, Hipolito e Onesimo hanno scoperto una “posizione” che potrebbe far ritornar la memoria. Intanto Saul ha trovato Julieta e i due riescono a scappare dai colpi di fucile fatti esplodere da Lamberto Molero, grazie all’arrivo della guardia civile chiamata da Mauricio e Prudencio. Nell’ospedale da campo, ormai i malati di varicella sono quasi tutti in via di guarigione, ma il dottor Alvaro chiede ad Elsa di rimanere ancora lì.

Don Raimundo rivela a Maria le volontà di Fernando di rimanere a Puente Viejo, per gestire i conti di Donna Francisca, mentre Prudencio rimane gravemente ferito da un colpo di fucile per aver protetto con il suo corpo Julieta da Lamberto Molero. L’uomo, infatti, viene arrestato dalla guardia civile ma il ragazzo rischia di morire.

Pur di mettere in cattiva luce Elsa, Antolina rivela ad Isaac che tra la sua ex Signorina e il dottor Alvaro sta nascenndo qualcosa, visto che i due, si stanno trattenendo nell’ospedale da campo, nonostante i malati siano completamente guariti. Isaac, però, non vuole credere alle parole della moglie, visto che conosce molto bene Elsa, e sa benissimo che la donna non si avvicinerebbe mai a uomini falcotosi per interesse, dato che poco tempo fa lui ed Elsa dovevano sposarsi.

Fernando rivela a Maria i suoi sentimenti, mentre Saul è molto riconoscente nei confronti di Prudencio per aver salvato la vita a Julieta, ma quest’ultima non riesce, però, a dimenticare tutto il male che il ragazzo le ha fatto in passato. Intanto Marcela e Camelia sono guarite dalla varicella, mentre Elsa, a causa, della stanchezza perde i sensi e il dottor Alvaro la soccorre. I due si avvicinano ancora di più.

In municipio, arriva Eustaquio Molero, il quale rivela a Severo e Carmelo che presto verrà rilasciato Lamberto. Intanto, Dolores si reca a Villa, e visto che nessuno l’aveva informata del ritorno di Donna Francisca, quando incontra la donna sviene. Saul decide di donare il sangue a Prudencio per tentare di salvare la vita al fratello e per fortuna tutto va per il meglio, così lui e Julieta, possono cominciare ad organizzare di nuovo il loro matrimonio.

Per Saul e Julieta le cose non si mettono affato bene, visto che Lamberto Molero è stato rilasciato. Intanto, Elsa ha deciso di lasicare una volta per tutte Puente Viejo mentre Isaac, a causa delle pressioni di Antolina, finisce per fare una scenata di gelosia al dottor Alvaro, intimandogli di lasciar stare Elsa. Il dottore, allora, ne parla con quest’ultima, chiedendole delle spiegazioni sul comportamento che ha avuto il carpentiere nei suoi riguardi.

Eustaquio Molero è riuscito a liberare Lamberto, con l’aiuto delle guardie, le quali hanno testimoniato di non essere sicure che sia stato proprio lui a spare a Prudencio.. Intanto Fernando inizia a passare del tempo con Esperanza e Beltran, raccontando loro delle favole. Donna Francisca, però, inizia a preoccuparsi per la sintonia che si è creata tra Maria e Fernando, così chiede alla figlioccia se tra lei e il Mesia stia nascendo qualcosa. Intanto il dottor Alvaro viene aggredito, nella notte, da degli uomini.