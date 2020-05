Il Segreto, anticipazioni settimanali dal 4 al 9 maggio: Onesimo torna a Puente Viejo

Le anticipazioni settimanali della famosa telenovela Il Segreto riservano diverse novità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 4 a sabato 9 maggio, Don Ignacio si recherà dalla Marchesa Isabel de los Visos e gli offrirà il suo aiuto per negoziare con i minatori in sciopero, ma la nobildonna non accetterà la proposta di Solozabal, poiché avrà già in mente un piano e non sarà disposta a cambiarlo. In seguito Isabel racconterà tutto a Francisca Montenegro. Nel frattempo Inigo, Adolfo e Tomas saranno assai preoccupati per la brutta situazione e temeranno il peggio.

Matias, intanto, deciderà di incontrare i minatori, ma non rivelerà agli uomini le identità di coloro che sono stati licenziati dalla Marchesa Isabel. Frattanto a Puente Viejo tornerà Onesimo, l’uomo andrà subito a cercare lavoro, mentre Pablo sarà costretto a lasciare il quartiere, a causa del servizio militare. In seguito Ramon avviserà Don Ignacio di non potergli confessare l’esito dell’ispezione, prima di averlo annunciato ai membri del consiglio familiare. Successivamente Adolfo inviterà Rosa per un nuovo appuntamento e chiederà alla donna di andare insieme a lui al teatro, la giovane accetterà di buon grado, nonostante sua sorella Marta le abbia consigliato di lasciare il ragazzo.

Don Ignacio sarà preoccupato sempre di più per lo sciopero dei minatori, poiché avrà paura che la produzione subisca dei rallentamenti drastici, così prenderà alcune precauzioni e farà una scorta di vari materiali. Nel frattempo Donna Francisca tratterà Isabel come una serva, ma la Marchesa non riuscirà ad accettare il comportamento della Montenegro e sarà sempre più indignata con la donna. Nonostante ciò la nobildonna non caccerà via Francisca, ma continuerà ad aiutarla nel riprendersi le sue vecchie proprietà di famiglia.

Adolfo e Tomas noteranno l’ambigua situazione e inizieranno ad avere alcuni sospetti, poiché non riusciranno a comprendere l’atteggiamento della loro madre Isabel nei confronti di Donna Francisca. Frattanto Don Ignacio scoprirà la relazione tra sua figlia Rosa e Adolfo, così andrà a parlare immediatamente con la giovane e gli ordinerà di terminare la storia con il ragazzo. Più tardi Onesimo richiederà lavoro presso la miniera, ma non avrà successo, mentre Inigo cercherà di convincere la Marchesa de los Visos a mettere in sicurezza le miniere, per lo sciopero, ma la donna non ascolterà i consigli dell’uomo.

Marcela e Matias non saranno più la coppia del passato e non andranno molto d’accordo, bensì si scontreranno incessantemente. Frattanto Donna Francisca vorrà avere notizie di Raimundo e le chiederà alla Marchesa, quest’ultima le risponderà che l’uomo non l’ha mai cercata. In realtà Isabel mentirà alla Montenegro nei riguardi di Raimundo. Intanto presso la famiglia Solozabal gli animi si scalderanno e Don Ignacio metterà in punizione sua figlia Rosa. Infine, Adolfo e Tomas seguiranno Antonita e senza volerlo entreranno dentro l’ala della casa di Isabel, nella quale si nasconde Francisca.