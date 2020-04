Il Segreto, anticipazioni settimanali dal 27 aprile al 2 maggio: Francisca si nasconde a casa della Marchesa Isabel

Le nuove anticipazioni della famosa soap opera spagnola Il Segreto sono ricche di sorprese per i fan. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 27 aprile a sabato 2 maggio, Matias inizierà a fidarsi di Alicia sempre di più, così i due giovani inizieranno a collaborare, affinché vengano garantiti i diritti dei lavoratori più sfortunati di Puente Viejo. Nel frattempo Marcela, dopo il ritorno improvviso di suo marito Matias, non saprà come comportarsi nei confronti dell’uomo e per lui provevà soltanto del risentimento. Tomas, intanto, deciderà di allontanarsi dalla locandiera.

Pablo inizierà seriamente a dubitare di Ramon e penserà che l’uomo sia stato mandato appositamente per evidenziare qualche errore dell’anno precedente nella contabilità della fabbrica. Frattanto Tomas non sarà sicuro di lasciar andare definitivamente Marcela, poiché sarà molto innamorato della donna, ma sua madre la Marchesa Isabel, cercherà di convincerlo ad allontanarsi da lei. Più tardi Rosa verrà sorpresa da Manuela in compagnia di Adolfo, così deciderà di non presentarsi al prossimo appuntamento con l’uomo, ma gli manderà un messaggio attraverso un biglietto che gli farà consegnare da sua sorella.

Marta si recherà all’appuntamento con Adolfo, per consegnare all’uomo il biglietto scritto dalla sorella. Quando Adolfo la vedrà non sembrerà molto dispiaciuto dell’assenza di Rosa, anzi sembrerà assai felice di vedere Marta al suo posto. La donna sarà parecchio lusingata dal comportamento del giovane e si renderà conto di non poter più nascondere i sentimenti verso di lui, così comincerà a pensare che la soluzione migliore sia quella di partire il prima possibile per Bilbao.

Hipolito e Tiburcio organizzeranno la partita di football tra i minatori e gli operai della fabbrica. Frattanto la Marchesa Isabel de los Visos ospiterà Francisca nella sua abitazione. La Montenegro confesserà alla nobildonna di essere tornata a Puente Viejo con l’intento di riprendersi tutto quello che aveva perso durante l’incendio provocato da Fernando Mesia.

Gli operai della miniera chiederanno ad Alicia di parlarDon Ignacio sarà decisamente stufo e con Matias per convincerlo a guidare lo sciopero. Successivamente delle continue richieste di documentazione da parte di Ramon, così avrà un confronto con l’uomo. Adolfo e Tomas avviseranno la loro madre Isabel, che presto potrebbe avere luogo uno sciopero dei minatori. Poi Don Ignacio rivelerà alle proprie figlie il motivo per il quale si è trasferito da Bilbao a Puente Viejo. Infine, Marcela scoprirà che suo marito Matias in realtà ha un accordo con i minatori.