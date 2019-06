Il Segreto, anticipazioni settimanali dal 24 al 28 giugno: Julieta sparisce il giorno delle sue nozze

Puente Viejo, è il piccolo paesino spagnolo, dove si raccontano le storie dei protagonisti della soap opera spagnola “Il Segreto”, creata dalla mente di Aurora Guerra. Dopo il ritorno nel paese di Donna Francisca, che tutti pensavano fosse morta, qualcos’altro sconvolgerà la vita di tutti gli abitanti. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da lunedì 24 giugno a venerdì 28 giugno su Canale 5 alle 15:45.

Alla Villa, tutti i suoi abitanti decidono di organizzare una squadra di uomini per ritrovare Esperanza e Beltran, dispersi dopo un incidente in automobile. La situazione si fa sempre più criticata quando viene ritrovato sul luogo dell’incidente il cadavere dell’autista e della bambina. Maria, però, non vuole arrendersi, perchè pensa che i suoi figli siano ancora vivi. Così Fernando e Prudencio si mettono alla ricerca dei bambini, convinti che si trovino all’interno di una grotta. Arrivati sul luogo, però, Fernando per cercare i bambini, si sporge un po’ troppo dal dirupo e precipita nel vuoto, perdendo i sensi.

I preparativi per le nozze di Saul e Julieta, dopo il ritorno di Donna Francisca, stanno riscontrando un po’ di problemi. Il vestito da sposa di Julieta è stato tagliato in mille pezzi e la ragazza crede che sia il caso di non continuare più a preparare il matrimonio. Intanto, Elsa decide di lasciare per sempre Puente Viejo, visto quello che è successo con Isaac ma Consuelo le consiglia di rimanere. Fernando si riprende e riesce a portare in salvo Esperanza e Beltran, imprigionati all’interno della grotta. Ma le condizioni di salute dell’uomo non sono delle migliori a causa della caduta e del troppo preso. Alla Villa, Donna Francisca, quando vede arrivare i due bambini gli accoglie come una perfetta bisnonna.

Marcela e Camelia hanno la febbre molto alta da giorni e il dottor Zabaleta, dopo averle visitate, diagnostica loro la varicella. Dopo aver visitato le due, il dottor avvisa il sindaco Carmelo, del fatto, che in paese è scoppiata una vera e propria epidemia di varicella e gli consiglia di costruire un ospedale da campo per riuscir ad aiutare tutti gli ammalati. Intanto Elsa è indecisa sul fatto di accettare o meno i soldi di Consuelo, per lasciare il paese. Poco dopo, però Elsa scopre dell’epidemia della varicella e chiede a Carmelo di potersi occupare dell’ospedale da campo, visto che ha già avuto la varicella quando era ancora una bambina.

Qualcuno sta inviando dei messaggi intimidatori ad Julieta, la quale vorrebbe posticipare le nozze con Saul perchè ha la sensazione che qualcosa potrebbe accadere proprio il giorno del loro matrimonio, ma i suoi amici la spronano a portare avanti i preprativi. Dopo aver scoperto che Elsa si occuperà dell’ospedale da campo, Antolina va su tutte le furie, visto che la sua rivale con questa buona azione potrebbe ripulirsi l’immagine con i suoi compaesani. Alla Villa, le condizioni d iFernando stanno migliorando così Don Raimundo vorrebbe assegnare a lui il compito di occuparsi della gestione dei conti della villa, ma Donna Francisca si oppone.

Gli ammalati continunoa ad arrivare all’ospedale da campo e il dottor Zabaleta non riesce più a vigilare su tutti, così chiede aiuto ad dottor Alvaro Fernandes e ad Elsa di occuparsi della gestione dell’epidemia. Rimasti soli, però il dottor Alvaro si scaglie contro Elsa, accusandola di essere la responsabile dell’aborto di Antolina. Alla Villa, Fernando riprende conoscenza e quando scopre che Maria si è presa cura di lui, per tutto il tempo, ne rimane particolarmente felice.

Donna Francisca decide di parlare con Maria a cuore aperto, e le chiede perdono per tuto quello che le ha fatto passare in passato. Intanto Julieta è pronta per recarsi in casa a sposare Saul, ma sparisce improvvisamente. Tutti i suoi amici pensano che si sia allontana per sua decisione, ma Saul capisce che le è successo qualcosa e pensa che qualcuno l’abbia rapita. Intanto all’ospedale da campo, i rapporti tra il dottor Alvaro ed Elsa sono sempre più tesi.

Visto che Elsa ha deciso di rimanere a Puente Viejo, Antolina chiede ad Isaac di partire, come le aveva promesso ma il falegname le rivela che non può lasciare il paese a causa di alcuni lavori che deve terminare, così la ragazza va su tutte le furie. Intanto, alla Villa, Fernando scopre da Prudencio che Gonzalo sta per fare ritorno a Puente Viejo. Saul aveva ragione, qualcuno ha rapito Julieta. La ragazza, infatti, si trova rinchiusa in un casa, dalla quale non può scappare perchè tutte le porte sono chiuse. In piazza, Onesimo, Paco e Meliton sono tutti eccittati per l’arrivo della stella cometa.