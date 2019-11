Il Segreto, anticipazioni settimanali dal 17 al 22 novembre: Donna Francisca vuole vendicarsi di Severo Santacruz

“Il Segreto” è la soap opera spagnola che ogni giorno racconta le vite travagliate degli abitanti di un piccolo paesino, che si chiama Puente Viejo. La soap opera è un appuntamento fisso del pomeriggio di Canale 5, infatti, va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10, con un appuntamento speciale la domenica pomeriggio, dopo due nuove puntate di “Una Vita”. Questa settimana, la soap opera non andrà in onda il sabato pomeriggio, dato che ritorna su Canale 5, “Amici”, il talent show condotto da Maria De Filippi.

Dopo aver scoperto, che a causa dell’esplosione avvenuta al matrimonio di Fernando, Maria rischia di perdere l’uso delle gambe definitivamente, Donna Francisca decide di compiere la sua vendetta, contro colui che ha fatto del male alla sua figlioccia. La Montenegro è convinta che il responsabile di tutto sia Severo Santacruz, e nonostante la mancanza di prove contro l’uomo, chiede a Mauricio di aiutarla nel suo piano di vendetta. Don Raimundo tenta di persuadere la moglie ma è tutto tempo perso.

Le cose tra Onesimo e Meliton vanno ancora male, a causa di Saturna, la quale sta solamente usando i due uomini per vendere il suo pesce. Il ritorno improvviso di Antolina, che mette tutti in allarme, ha però un risvolto positivo. La ragazza, infatti, decide di offrire a Isaac 1200 pesetas, che servono ad Elsa per operarsi al cuore. L’uomo, però, non sa se accettare o meno l’offerta della donna, visti i precedenti che ha avuto con lei. Intanto, le cose per Severo iniziano a mettersi male, visto che sono state ritrovate delle impronte sul ordigno che è esploso durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena.

In casa Miranar, le cose continuano ad andare male, visto che Dolores continua a litigare con Gracia e Hipolito per l’educazione della piccola Belen. Intanto, alla Villa, Maria non riesce ad accettare il fatto di aver perso l’uso delle gambe per sempre. Prudencio si è innamorato di Lola e decide di dichiararle il suo amore e la sorprende con un bacio. Donna Francisca, nel frattempo, ha preso la sua decisione vuole mettere fine alla sua guerra con Severo e chiede a Mauricio di trovarle un’impronta digitale del Santacruz. Il capomastro, però, non è molto d’accordo con la sua Signora e non vorrebbe agire contro Severo.

Saturna decide di lasciare Puente Viejo con Mario, un uomo di cui si è innamorata, lasciando Onesimo e Meliton senza parole. Intanto Don Raimundo crede che Severo sia innocente, mentre Isaac decide di accettare i soldi di Antolina, ma per l’operazione di Elsa, mancano ancora 1000 pesates e quindi decide di chiedere un prestito a Prudencio, ma teme che la richiesta gli venga rifiutata, dato che non ha nessuna garanzia da presentargli.

Elsa è molto titubante riguardo ai soldi che Antolina le ha offerto, ma alla fine decide di accettare l’offerta della sua nemica. Intanto, le impronte digitali trovate sull’ordigno che ha rovinato il matrimonio a Fernando, vengono analizzate e non appartengono a Severo Santacruz. L’uomo tira un sospiro di sollievo.

Maria è sempre di cattivo umore, a causa dell’esplosione della bomba che la resa invalida. Così, Fernando decide di aiutare la donna, standole vicino e le racconta del periodo che ha passato sulla sedia a rotelle, in modo da farla reagire. L’uomo consiglia alla Castaneda di farsi visitare da un medico esperto nelle disabilità motorie. Intanto Donna Francisca decide di mettere in atto il suo piano di vendetta contro Severo, convocando Mauricio, nel suo studio.