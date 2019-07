Il Segreto, anticipazioni settimanali dal 15 al 19 luglio: Saul e Julieta si sposano

Le nuove anticipazioni de “Il Segreto”, per questa nuova settimana, dal 15 al 19 luglio, avranno come protagonisti, da un lato Elsa e il dottor Alvaro, sempre più vicini, dopo i primi contrasti all’interno dell’ospedale da campo le cose sono cambiate decisamente, e dall’altro, finalmente, dopo vari disguidi e problemi il matrimonio tra Saul e Julieta.

Andiamo per ordine e scopriamo cosa succederà nelle nuove puntate in onda su Canale 5 alle 15:30. Dopo l’aggressione subita, il dottor Alvaro si rifugia nell’ospedale da campo, dove Elsa si prende cura di lui. Il medico, però, si rifiuta di raccontare alla ragazza quello che è successo e il motivo per il quale è stato picchiato così brutalmente. Intanto Antolina è riuscita a sedurre Isaac ma il falegname al suo risveglio, pensa ad Elsa.

Dopo aver liberato il figlio, Eustaquio Molero, fa visita al negozio di Fe e le rivela che l’imminente matrimonio tra Saul e Julieta potrebbe non andare come i due sperano. Intanto, Meliton, inizia a dubitare della bevanda venduta da Onesimo e Hipolito. Il vigilante teme che la bevanda non sia del tutto innocua, mentre Antolina scopre da Dolores che Elsa ha passato tutta la notte con il dottor Alvaro all’interno dell’ospedale da campo.

Fernando è ancora innamorato di Maria e cerca di far breccia nel cuore della donna, organizzando una serata alla Villa, proittando il film “Peter Pan”. La cosa piace molto a Beltran ed Esperanza, ma qualcun altro è contrario a tutto ciò e cerca in tutti i modi di sabotare la serata ma senza risultato. Stiamo parlando di Donna Francisca, la quale non vede di buon occhio il riavvicinamento tra Maria e Fernando. Julieta, intanto, prova il suo abito da sposa mentre Saul decide di invitare alle nozze Don Raimundo. Adela e Carmelo provano a bere l’elisir per la memoria creato da Hipolito ed Onesimo, ma la bevenda non ha nessun effetto su di loro.

Il dottor Alvaro rivela ad Elsa il motivo per il quale è stato picchiato in quel modo. Tempo fa, il dottore ha chiesto una grossa somma di denaro per salvare dei bambini affetti da morbillo in Portogallo, a uno strozzino, il quale adesso rivuole indietro i suoi soldi. Poco dopo, la Laguna scopre che Dolores ha messo in giro per il paese dei pettegolezzi su di lei e sul dottore. Intanto, Antolina mette la pulce sull’orecchio ad Isaac della possibile relazione tra il dottor Alvaro ed Elsa, così il falegname decide di recarsi dal medico per avvisarlo di stare lontano dalla ragazza.

Visti i precedenti, Carmelo e Severo si offrono di pagare alcuni uomini come scorta per Julieta e Saul, il giorno delle loro nozze. Tutti temono che i Molero possano fare qualcosa, ma alla fine i due ragazzi riesco a scambiarsi i voti nuziali e ad essere finalmente marito e moglie. Intanto, alla Villa, Donna Francisca non è molto contenta del fatto che Maria sia andata alle nozze accompagnata da Fernando.

Isaac rivela a Matias di non fidarsi molto del dottor Alvaro e i suoi sospetti aumentano quando scopre che il dottore è stato picchiato da dei brutti ceffi. Intanto Elsa si offre di aiutare il dottor Alvaro, consegnandogli dei soldi per pagare lo strozzino, all’inizio l’uomo rifiuta l’offerta ma poi accetta, senza chiederle come mai abbia con sè tutta quella somma di denaro. La Laguna rivela al dottore, che in passato, lei e Isaac stavano insieme ma poi è finito tutto quando Antolina ha scoperto di essere incinta.

Tra Matias ed Isaac le cose non vanno molto bene, visto che i due finiscono per litigare a causa di Elsa. Il locandiere rivela all’amico che è giusto che la ragazza si rifaccia una vita, dato che lui si è sposato con un’altra donna. Intanto l’elisir venduto da Hipolito ed Onesimo ha un effetto diverso rispetto a quello sperato, infatti, la bevanda fa tornare alla memoria i brutti ricordi del passato e non quelli belli.

Alla Villa, Donna Francisca non può accettare il rapporto che si è instaurato tra Maria e Fernando, ma Don Raimundo le fa presente che non deve interferire nella faccenda, dato che sia Esperanza che Beltran si sono affezionati a lui. Le cose, però, stanno per cambaire alla Villa, visto che arriverà un nuovo personaggio, Roberto Sanchez, amico cubano di Maria, che non piacerà per niente a Fernando. Il suo arrivo, infatti, movimenterà la vita familiare della Villa.