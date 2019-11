Il Segreto, anticipazioni settimanali dal 10 al 15 novembre: Isaac scopre la malattia di Elsa

Inizia una nuova settimana, nel piccolo paesino di Puente Viejo, dove le brutte notizie e gli avvenimenti catastrofici sono l’ordine del giorno e le belle notizie tendono ad essere molto rare. Questo paesino è il luogo dov’è ambientata la soap opera spagnola “Il Segreto”, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canae 5 alle 16:10, mentre il sabato e la domenica dopo due puntate inedite di “Una Vita”. Scopriamo insieme cosa succederà agli abitanti di Puente Viejo, nelle puntate in onda da domenica 10 novembre a venerdì 15 novembre.

Elsa riesce ad uscire dalla prigione, ma il suo stato di salute non è dei migliori, infatti, la ragazza decide di chiamare il dottor Zabaleta per farsi visitare. Isaac scopre la telefonata e inizia a sospettare qualcosa, mentre Matias, rischia di perdere la vista a causa della violenta esplosione avvenuta durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena, che gli ha ferito l’occhio in maniera molto grave. Intanto Severo rivela a Carmelo di aver preparato una bomba per distruggere il silo di Donna Francisca, contente il riso. Come Matias, anche Maria è rimasta ferita, dopo l’eplosione e rischia di di perdere le gambe. Il dottor Zabaleta comunica la brutta notizia a Donna Francisca, Fernando e Don Raimundo e successivamente anche alla ragazza, che ne rimane particolarmente sconvolta.

Dolores teme che la sua nipotina Belen possa lasciare la sua casa per andare per qualche tempo dalla madre di Gracia e inizia ad essere gelosa della piccola. Meliton e Onesimo continuano a farsi i dispetti per conquistare Saturna, la quale, però, non è interessata a nessuno dei due ma vuole usare i due ragazzi per vendere il suo pesce fresco. La Guardia Civile sta investigando sull’attentato che ha rovinato il matrimonio di Fernando e ella defunta Maria Elena e sono riusciti a trovare un possibile testimone che sa qualcosa di quello che è successo. Intanto Matias si sottopone all’operazione chirurgica per recuperare la vista e l’intervento va per il meglio.

Severo parla con Adela e Irene, dell’attentato avvenuto durante la celebrazione del matrimonio di Fernando e assicura le due donne dicendo che lui non c’entra nulla, ma un’impronta digitale trovata sulla bomba potrebbe portare la Guardia Civile da lui. Intanto Dolores accusa Gracia e Hipolito di nasconderle qualcosa.

Il dottor Zabaleta comunica ad Isaac ed Elsa che un luminare a Madrid potrebbe risolvere il suo probelma cardiaco con un’operazione a cuore aperto. Purtroppo l’intervento costa 4.000 pesetas, che i due ragazzi non possiedono così Adela decide di organizzare una colletta in paese per aiutare i due ragazzi.

Vista la situazione che si è creata con Saturna, Meliton e Onesimo decidono di mettere fine a tutto con un duello. Tiburcio preoccupato per l’imminente duello tra i due decide di coinvolgere Carmelo e don Berengario nella faccenda, ma poi si scoprirà che i due utilizzeranno delle pistole ad acqua per battersi. Intanto Adela e Irene decidono di far visita a Maria, ma Donna Francisca impedisce loro di far visita alla ragazza.

Grazie all’idea di Adela, Isaac ed Elsa riescono ad accumulare 1.000 pesetas, ma sono ancora troppo pochi per partire per Madrid, così Matias decide di organizzare in piazza una proiezione di un film in cui ha recitato Mariana. Intanto Donna Francisca teme che dietro all’attentato ci sia lo zampino di Severo e così insieme a Mauricio decide di organizzare un piano per far mettere fuori gioco, una volta per tutte, il Santacruz.

Tutti gli abitanti di Puente Viejo si riuniscno in piazza per la proiezione del film di Mariana, tra tutti i presenti a sorpresa arriva anche Antolina, che lascia tutti senza parole. Intanto Dolores è convinta che Gracia e Hipolito vogliano lascicare Puente Viejo, così medita di rapire la piccola Belen.