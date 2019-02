Il Segreto, anticipazioni settimanali dal 10 al 15 febbraio: Julieta scopre che Prudencio ha ucciso Saul

In arrivo nuove puntate e nuove anticipazioni per quanto riguarda la soap opera spagnola “Il Segreto”. Le avventure degli abitanti di Puente Viejo coinvolgono molto gli spettatatori di Canale 5 che seguono con molto interesse le puntate della soap opera in onda dal lunedì al venerdì alle 16:25 e anche le puntate speciali in onda domenica pomeriggio e martedì sera in prima serata su Rete 4 alle 21:25.

Nella puntata di domenica pomeriggio, Isaac cerca in tutti i modi di spiegare ad Elsa come si è creata quella situazione di intimità tra lui e Antolina ma la ragazza non riesce a perdonare il fidanzato. Intanto, in paese, Don Anselmo rimprovera Dolores per l’ennesimo pettegolezzo che ha fatto girare tra i paesani, visto che il pettegolezzo, in questione, riguarda da vicino la figura di Don Berengario. Il prelato, purtroppo, è stato scambiato da Magdalena per suo marito Armando quindi la situazione tra i due si fa sempre più strana.

La nuova settimana si apre con Carmelo e Severo che si mettono alla ricerca del colpevole dell’attentato ad Adela. I due hanno trovato un uomo, il quale però nega di essere responsabile di quello che è successo alla moglie di Carmelo, quindi i due si ritrovano a dover ricominciare le ricerche mentre Fernando riferisce ad Julieta dove può trovare le prove dell’assassinio di Saul. Adela, purtroppo, è ancora in pericolo, visto che Basilio ha deciso di travestirsi da medico per entrare indisturbato in ospedale e finire il suo lavoro. Intanto Elsa decide di lasciare per sempre Puente Viejo e lo riferisce ad Isaac.

Alla Villa, Julieta grazie all’aiuto di Fernando, trova tra le cose di Prudencio la pistola che potrebbe aver ucciso Saul. Intanto Don Anselmo chiede ad Isaac di sposare Antolina visto che la ragazza è incinta mentre Elsa cambia idea e decide di rimanere a Puente Viejo ma Consuelo le suggerisce di mettersi in contatto con la sua famiglia. Nel frattempo, Irene parla con Carmelo del nuovo medico che continua a visitare Adela, l’uomo allora si informa con il dottor Iglesias se lo conosce ma il medico non sa chi sia quest’uomo.

Visto che Magadalena continua a scambiare Don Berengario per il marito, il sarcedote decide di assecondare la donna, convito che ella soffra di qualche problema mentale. La scoperta della pistola tra le cose di Prudencio non fa per niente piacere a Julieta, visto che secondo lei suo marito non potrebbe fare una cosa del genere, soprattutto in questo caso che si tratta del fratello. Così impugna la pistola e va da Fernando a chiedergli spiegazioni se quello che le ha riferito è tutto vero oppure sta mentendo.

Julieta si convince che dietro all’assassinio di Saul, ci sia lo zampino di Prudencio così decide di mettere in atto un piano per vendicarsi del marito. Intanto Antolina chiede a Marcela di voler incontrare Elsa per fare la pace con lei e riferisce all’amica di chiedere alla sua Signorina di presentarsi a casa in un determinato orario. Quando Elsa arriva a casa, purtroppo, trova Antolina e Isaac in atteggiamenti intimi.

In ospedale Carmelo vuole capire chi sia il medico che visita Adela, ignorando che sia Basilio, l’aggressore della moglie. Intanto Mauricio, preoccupato per la sparizione di Don Raimundo, chiede a Prudencio di intuire qualche informazione da Fernando per scoprire dove si trova l’uomo. Dolores, nel frattempo, si convince del fatto che Don Berengario e Magdalena nascondano qualcosa.