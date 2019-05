“Il Segreto” anticipazioni serale del 28 maggio: Eustaquio vuole incontrare Severo

Le anticipazioni de Il Segreto tornano puntuali per svelarci la trama della puntata serale di martedì 28 maggio 2019, che sarà trasmessa su Rete 4 a partire dalle 21.25. Ricordiamo, inoltre, che sarà possibile guardare quest’episodio sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio cosa ci aspetta!

Dopo il trasferimento di Elsa alla locanda, con Consuelo che si cura di lei, le condizioni della Laguna iniziano stranamente a migliorare. L’anziana avanza quindi con Isaac l’ipotesi che Antolina stia avvelenando Elsa. Davanti alle accuse del marito, lei nega spudoratamente. Intanto si attende l’esito delle analisi fatte dal dottor Zabaleta per confermare o smentire l’avvelenamento.

Anticipazioni Il Segreto: Severo teme per Pilar

Resasi conto di essere stata scoperta, Maria prova a giocarsi il tutto per tutto con Fernando, decidendo di raccontargli la verità: ella dice al suo ex che Beltran e Esperanza sono in realtà ancora vivi e che sono nascosti in un luogo sicuro. Quando sta per chiedergli se dietro al rapimento di Emilia e Alfonso si nasconde lui, ecco però che sopraggiunge Raimundo.

Ulloa mette in guardia la nipote dal Mesia e le dice di essere pronto ad usare le maniere forti per risolvere la faccenda. Intanto Paco e Onesimo vengono arrestati con l’accusa di aver fabbricato delle banconote false, ma i due si dicono innocenti.

Grazie al decisivo aiuto di Julieta che è riuscita a convincere Pilar a collaborare, finalmente inizia il processo contro i Molero. Saul dice a Carmelo, Severo e Julieta che dovranno attendersi una ritorsione da parte dell’imprenditore. Santacruz è molto preoccupato, soprattutto per Pilar, perciò decide di mettere sotto scorta la donna. Intanto Eustaquio Molero giunge a Puente Viejo in cerca di Severo. Che voglia proporgli un accordo? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.