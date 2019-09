Il Segreto, anticipazioni serale del 17 settembre: Maria e Roberto restano. Elsa crede alle parole di Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci cosa ci aspetta nella puntata serale di martedì 17 settembre 2019. Infatti, la soap spagnola ritorna dopo la pausa estiva con grande gioia dei suoi fan al consueto appuntamento in prima serata su Rete 4, che prenderà il via a partire dalle 21.30 circa.

Nel corso di questa nuova puntata de Il Segreto vedremo Carmelo molto preoccupato a causa di un misterioso messaggio, mentre Elsa chiederà ad Alvaro del tempo prima di dare una risposta alla sua proposta di matrimonio. Infine, Maria deciderà di rimanere con Roberto a Puente Viejo. Ma ora scopriamo più in dettaglio la trama.

Anticipazioni Il Segreto: Carmelo e Don Berengario invitati ad un incontro

Non avendo ricevuto da Carmelo e Don Berengario le risposte che si aspettava, in merito al ritrovamento dei corpi dei Molero, il sergente Cifuentes decide di recarsi a casa di Julieta per interrogare anche lei. Nel frattempo, il sindaco chiede a Don Berengario di mantenere la calma. In seguito, Carmelo riceve un misterioso biglietto in cui lui e il prete vengono invitati ad un incontro riserbato.

Mentre Julieta non riesce a parlare col sergente e anzi si chiede sempre più nel silenzio con i suoi familiare, Elsa scopre il significato della iscrizione sull’anello di fidanzamento che Alvaro le ha regalato: l’anello riporta infatti il nome di un’altra donna e la giovane decide che è il caso di chiedere spiegazioni al medico. Alvaro si giustifica dicendo che l’anello apparteneva alla sua defunta nonna. Nonostante la spiegazione sembra l’abbia convinta, Elsa chiede comunque ad Alvaro altro tempo per valutare la sua proposta di sposarla.

Dopo aver parlato con Roberto e Francisca, Maria si convince dell’opportunità di continuare a vivere a Puente Viejo. Infatti, rassicurata dalla promessa della sua madrina di non interferire più nella sua vita, Maria dice a lei e a nonno Raimundo che resterà in paese. Ovviamente i due non possono che essere felici della sua decisione. Intanto Fernando si sente sempre più isolato per questo avvicinamento tra la Signora e Roberto e teme di perdere Maria. Cosa accadrà adesso? Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni de Il Segreto.