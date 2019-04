“Il Segreto” anticipazioni, serale del 16 aprile: Gonzalo e Fernando eterni nemici!

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano per svelarci cosa succederà nel serale di martedì 16 aprile 2019, in onda su Rete 4 a partire dalle 21.25. Inoltre, sarà possibile rivedere la puntata in streaming sul sito di Mediaset Play e l’App Mediaset Play. Ma ora vediamo in dettaglio la trama!

Il direttore della banca a cui Isaac si è rivolto comunica a Matias di avere una importante comunicazione per il suo amico. Quando il giovane si reca dal direttore, questo gli dice di aver esaminato la sua pratica e dopo un’attenta valutazione ha deciso di concedergli il prestito che ha richiesto.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina ha le doglie

Le anticipazioni de Il Segreto ci dicono che il Guerrero è al settimo cielo e dà immediatamente la notizia la moglie. Quello che Isaac non sa è che Antolina era già al corrente di tutto, visto che era stata lei a ricattare il banchiere, affinché ammorbidisse la propria posizione. Approfittando del momento di felicità del marito, la giovane cerca di nuovo di sedurlo, ma invano. La mattina successiva Antolina inizia ad avere le doglie.

Gonzalo dice al Mesia di essere disposto ad accettare il denaro che lui gli offre, ma di volere del contante invece delle cambiali. Per riuscire ad arrivare a Maria, Fernando sembra disponibile ad accontentare la sua richiesta. Poi, la discussione tra i due si fa più aspra proprio per via della Castaneda: il Mesia inveisce infatti contro il suo eterno rivale, dicendogli che Maria in realtà non è stata mai sua. Quando Gonzalo va a riferire a Raimundo della “garbata” conversazione avuta col figlio di Olmo si lascia sfuggire qualcosa riguardo a qualcosa di clamoroso che sta per succedere. A cosa si starà riferendo? Intanto Dolores racconta alla radio ai paesani del suo viaggio intorno al mondo.

Finalmente Anacleto e Irene riescono a trovare un accordo: la giornalista accetta di lavorare per lui, in cambio di un compenso di 100 pesetas ogni articolo. La donna discute poi dell’accordo raggiunto con il marito Severo, quando sopraggiunge Saul per comunicare all’amico il risultato delle analisi sulle acque di Las Lagunas. Che cosa ne verrà fuori? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.