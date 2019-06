“Il Segreto” anticipazioni serale 8 giugno: Fernando rivela a Maria dove sono tenuti prigionieri Emilia e Alfonso

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a stupirci con la trama dell’episodio di sabato 8 giugno 2019, che andrà in onda su Rete 4 in prima serata a partire dalle 21.25. Ricordiamo ai fan che potranno rivedere la puntata in streaming sul sito o l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo assieme cosa sta per accadere ai nostri amici di Puente Viejo!

Saul è intervenuto alla locanda per difendere Julieta dalle molestie di Lamberto, il figlio di Eustaquio Molero. L’Ortega, infatti, non esita a puntare la pistola che Carmelo gli aveva consegnato contro Lamberto. Era quello che il Molero stava aspettando per denunciare Saul per aggressione, facendolo arrestare.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina si sente male, Zabaleta sospetta qualcosa

Ancora una volta, Antolina è riuscita a manipolare Isaac ed a metterlo contro Elsa. La Ramos ha rivelato al marito che Elsa in passato è stata ricoverata dal padre Amancio in una clinica psichiatrica, a causa di alcuni disturbi della personalità. Inoltre, sempre Antolina ha insinuato con Isaac che sia stata proprio Elsa ad uccidere i suoi genitori e ad inventare un sacco di menzogne per dividerli. Di fronte a quanto appena scoperto, il Guerrero inizia a credere che la moglie abbia ragione e per questo decide di rompere ogni rapporto con la sua ex. Cosa farà ora Elsa?

Severo vince la causa contro Eustaquio. Santacruz, Carmelo, Saul e Julieta sono raggianti, perché finalmente gli abitanti di Las Lagunas otterranno un risarcimento dopo aver tanto sofferto per i versamenti tossici delle miniere del Molero. Severo e suoi amici sanno però bene che la loro vittoria è solo temporanea e che Eustaquio ritornerà per vendicarsi.

Dopo essere sparito dalla Villa senza avvisare nessuno, Fernando ritorna e comunica a Raimundo e Maria il luogo nel quale Alfonso ed Emilia sono tenuto nascosti. Mentre Isaac è fuori, Antolina si sente male. Quando il dottor Zabaleta la visita, si accorge che la gravidanza della Ramos presenta dei sintomi molto strani. Che la donna stia nascondendo qualcosa? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.