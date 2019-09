Il Segreto, anticipazioni serale 24 settembre: Alvaro minaccia Antolina di raccontare la verità sull’aborto ad Isaac

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a raccontarci cosa accadrà nella puntata serale di martedì 24 settembre 2019, in onda come al solito su Rete 4 a partire dalle 21.25. Nel corso di questo nuovo avvincente episodio con i protagonisti di Puente Viejo vedremo che Alvaro minaccerà Antolina di svelare ad Isaac la verità sulla sua gravidanza. Inoltre, vedremo Julieta trovare grazie alle parole di Francisca finalmente la forza per reagire e ritornare a vivere. Ma adesso scopriamo meglio insieme la trama.

Scoperto che dopo il matrimonio Alvaro ha intenzione di rimanere a vivere con Elsa a Puente Viejo, Antolina si reca furibonda da lui per costringerlo a rispettare i termini del loro accordo: la moglie di Isaac minaccia così Alvaro di rivelare ad Elsa che lui è solo un volgare truffatore e che l’unica cosa che gli interessa sono i suoi soldi.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta torna a vivere grazie alla Montenegro

Per nulla intimorito dalle minacce delle Ramos, Alvaro risponde per le rime alla donna, minacciandola a sua volta. Infatti, il medico ha scoperto che Antolina quando abortì non era incinta di sei mesi come lei andava dicendo, ma bensì di dodici settimane. Ciò significa che ha mentito ad Isaac sul fatto di essere incinta di lui, per costringere il Guerrero a sposarla. A quel punto, Antolina è costretta a tacere per non essere scoperta.

Nel frattempo, la famiglia Miranar si accinge ad accogliere il leone Pancho, non senza preoccupazione. Durante il trasporto all’emporio, il felino però scappa gettando nel panico l’intera Puente Viejo. Dopo avere ascoltato le parole di Francisca, Julieta finalmente trova la forza per reagire ed esce dallo stato di profondo malessere in cui era precipitata a causa dei Molero.

Intanto Don Anselmo ritorna dal viaggio e dopo aver parlato col vescovo comunica a Don Berengario e Carmelo la sua decisione di intraprendere un lungo cammino spirituale, lontano dal paesino spagnolo. Cosa succederà adesso? Lo vedremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere de Il Segreto.