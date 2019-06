“Il Segreto” anticipazioni serale 1 giugno: Fernando confessa a Maria tutta la verità

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a sorprenderci con la trama della puntata serale di sabato 1 giugno 2019, che sarà trasmessa su Rete 4 a partire dalle 21.25. Sarà inoltre possibile rivedere quest’episodio sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma ora scopriamo cosa sta per succedere ai nostri amici di Puente Viejo!

Nonostante le analisi di Zabaleta non abbiano rilevato la presenza di alcun veleno nel sangue di Elsa, Consuelo non crede assolutamente alla buona fede di Antolina. Ella è convinta che la perfida moglie di Isaac le abbia somministrato qualche sostanza che non lascia traccia. L’importante è però adesso che la giovane sia fuori pericolo e che sia stia lentamente riprendendo. Convinta che Antolina sia pronta a riprovarci, l’anziana consiglia alla Laguna di fare molta attenzione.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina cerca di screditare Elsa

Dopo che il suo piano per far fuori la Laguna è fallito a causa di Consuelo, Antolina è molto nervosa, anche se davanti ad Isaac si finge contenta per la ripresa di Elsa. Intanto la Ramos non perde occasione per screditare la sua nemica: durante una cena con Isaac, Matias e Marcella; ella prova ancora una volta a rovinare la reputazione di Elsa. I due Castaneda sono però visibilmente contrariati e a stento non le rispondono per le rime. Riusciranno a dimostrare al Guerrero di che pasta è fatta veramente sua moglie?

Messo alle strette, Fernando ammette a Maria di essere il responsabile del rapimento di Emilia e Alfonso. Egli però si dice pentito e pronto a riportare i suoi genitori a casa. Purtroppo, la cosa non sarà per niente facile.

Infatti, Fernando riferisce alla Castaneda che quelli che erano i suoi complici hanno smesso di ubbidirgli e non ne vogliono assolutamente sapere di rinunciare alla somma pattuita. Nonostante il Mesia abbia promesso loro comunque un compenso, questi hanno deciso di portare avanti il rapimento. Quale sarà a questo punto la prossima mossa del Mesia? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.