Il Segreto, anticipazioni puntate spagnole: Severo sull’orlo della bancarotta per colpa di Francisca!

Le anticipazioni de Il Segreto che ci giungono dalle puntate già andate in onda in Spagna ci rivelano che molto presto Severo potrebbe cadere vittima di un diabolico piano di Francisca per portarlo sull’orlo del disastro finanziario. Infatti, dopo aver dato fondo ai propri risparmi per l’acquisto dei terreni dei Las Lagunas e per la guerra contro i Molero, Santacruz è stato costretto a chiedere un prestito a Prudencio per portare a termine la raccolta del riso. Con un abile mossa, la Montenegro farà crollare il prezzo del riso, rendendo impossibile a Severo la restituzione del prestito. Ma adesso scopriamo in dettaglio come si arriverà a tutto questo.

Per avviare i lavori di bonifica delle sue terre, Severo è costretto a chiedere un prestito di 3 mila peseta a Prudencio, l’ex protetto della Montenegro, avviato ormai all’attività di usuraio. Per paura di poter infastidire la Signora, l’Ortega ha chiesto a Severo del tempo per pensarci. A sorpresa sarà proprio Francisca a consigliare a Prudencio di dare il denaro, ignaro che la donna intende servirsi di questa occasione per distruggere il Santacruz.

Anticipazioni Il Segreto: il piano di Francisca per distruggere Severo

Convinto dalla Montenegro che l’affare delle risaie sia un investimento quasi sicuro, Prudencio darà le 3 mila peseta a Severo. Sempre dietro consiglio di Francisca, il giovane chiederà come garanzia all’imprenditore la consegna dell’atto di proprietà della risaia, documentazione che però Prudencio deciderà di non lasciare nelle mani di Francisca.

A quel punto, Francisca deciderà di mettere in atto la seconda parte del suo piano: acquisterà grandi quantità di riso dal mercato di Madrid per poi immetterle sul mercato locale. In questo modo farà crollare vertiginosamente il prezzo del cereale, rendendo impossibile a Severo coprire le spese per la restituzione delle somme pattuite con Prudencio.

Quando Severo vedrà l’andamento del prezzo del riso, capirà di essere spacciato e si preparerà a dichiarare bancarotta. Solo un miracolo potrà dunque salvare Santacruz. Che Francisca abbia finito per avere la meglio? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.