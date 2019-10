Il Segreto, anticipazioni puntate spagnole: Marcela si avvicina a Tomas, dopo la sparizione di Matias

Le anticipazioni de Il Segreto che ci arrivano dalla Spagna ci rivelano che dopo il salto temporale di 5 anni, ci saranno delle grandi novità. Dopo il terribile incendio appiccato da Fernando, che ha distrutto Puente Viejo, le vicende della soap riprenderanno infatti con molti volti nuovi, mentre alcuni dei personaggi storici come Francisca, Mauricio e Raimundo sembrano usciti definitivamente di scena. Ma sarà davvero così?

Intanto vogliamo rassicurare i fan, dicendo che Francisca e Raimundo saranno presenti anche in futuro: la protagonista indiscussa della soap farà il suo ritorno a Puente Viejo, così come Raimundo, anche se i due purtroppo non staranno più insieme. Ma non ci saranno solamente loro. Tra i personaggi confermati della nuova stagione ci sono pure i nostri amati Marcela e Matias, ma con una novità: i due infatti non saranno più la coppia felice che tutti abbiamo conosciuto e il Castaneda farà ritorno solo successivamente nelle trame delle soap.

Anticipazioni Il Segreto: Marcela scopre che Matias potrebbe uscire di prigione

Nei primi episodi della prossima stagione de Il Segreto potremo assistere ad un avvicinamento tra Marcela, stranamente sola, e un altro umo di nome Tomas. In un dialogo tra Marcela e Raimundo apparirà chiara la sorte capitata a Matias: pare che questo sia stato arrestato anni addietro per aver preso parte ad una rivolta

.Ma, non ci toccherà aspettare molto prima che il figlio di Alfonso ed Emilia, faccia il suo ritorno nelle vicende della soap. Infatti, Marcela parlerà con Raimundo anche di un imminente indulto e della possibilità che il marito possa venire scarcerato.

La bella notizia però non susciterà la dovuta felicità in Marcela, la quale invece, ormai vicina ad un altro uomo, inizierà a temere il peggio. Cosa farà ora Marcela? Troverà il coraggio di raccontare a Matias di Tomas? E soprattutto, chi sceglierà tra loro due? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni spagnole de Il Segreto.