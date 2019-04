Il Segreto, anticipazioni puntate spagnole: Francisca ritorna assetata di vendetta!

Le anticipazioni de Il Segreto provenienti dalle puntate spagnole ci rivelano che quello di Francisca sarà un ritorno in grande stile! Infatti, la Montenegro farà presto ritorno a Puente Viejo per mettere fine alla messa inscena organizzata da Raimundo e Gonzalo, e vendicarsi dei suoi nemici. Il primo a vedersela con la sua ira sarà neanche a dirlo, Fernando Mesia.

Sono passati alcuni mesi da quando Gonzalo ha ucciso sua nonna Francisca. In paese tutti credono che la donna sia morta per cause naturali e solo Fernando sa che è stato il figlio di Pepa a spararle (per finta). Dopo tutto questo tempo la matrona è pronta riprendersi la propria vita e a presentare il conto a coloro che la volevano morta, ovvero suo cugino Fulgencio e il figlio di Olmo. Mentre Fulcencio è stato eliminato dallo stesso Mesia, resta per lei ancora un conto aperto con quest’ultimo. Francisca riappare perciò viva e vegeta davanti ad un terrorizzato Fernando, pronta a far fuoco con la pistola che ha in mano. Che per lui sia giunta la fine?

Anticipazioni Il Segreto: Fernando libera i genitori di Maria

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che quando ritorna Maria scopre immediatamente che Fernando è implicato nella scomparsa di Alfonso ed Emilia. Infatti, fingendosi in rotta col marito Gonzalo, la giovane riesce pian piano a conquistarsi la fiducia del Mesia che finisce per confessargli la verità: è stato lui ad ordinare il rapimento dei suoi genitori! Ora però lui non ha più il controllo dei suoi uomini e non come impedire che commettano un’atrocità. Inoltre, per amore di Maria, Fernando è pronto a fare qualsiasi cosa per riportare a casa sani e salvi Emilia ed Alfonso.

Il Mesia è sul punto di essere eliminato da Francisca, ma Raimundo vuole impedire alla moglie di commettere un’atrocità: questo le rivela che nonostante tutto è stato Fernando a salvare la vita ad Alfonso ed Emilia e che ora il genero e sua figlia stanno facendo ritorno a Puente Viejo, sani e salvi.

La matrona appare però decisa a liberarsi definitivamente di tutti coloro che volevano la sua morte. Il suo sguardo è fermo e chiede soltanto vendetta. A fermare la mano della donna potrebbe essere però una qualche parola della figlioccia Maria, l’unica ad avere un influsso positivo su di lei. Quale decisione prenderà infine Francisca? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.