Il Segreto, anticipazioni puntate spagnole: Elsa perde la testa per un truffatore

Le anticipazioni de Il Segreto che ci arrivano dalla Spagna ci rivelano che presto Puente Viejo dovrà vedersela con una terribile epidemia di varicella. La situazione sarà tale che Zabaleta sarà costretto a rivolgersi all’aiuto di collega specializzato in malattie infettive: il dottor Alvaro Fernandez.

Fuori paese sarà allestito un ospedale da campo e molti di coloro che hanno contratto la malattia da bambini saranno chiamati a prestare soccorso agli ammalati. Tra loro ci sarà anche Elsa. Fra il nuovo medico e la Laguna però i rapporti saranno all’inizio burrascosi perché egli la riterrà responsabile dell’aborto di Antolina.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa dona ad Alvaro una busta piena di soldi

Le ore passate gomito a gomito a prendersi cura degli ammalati, faranno sì che Alvaro inizi guardare ad Elsa con occhi diversi: l’odio si tramuterà in amicizia e l’amicizia molto presto in amore! Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che nemmeno Elsa rimarrà insensibile al fascino del bel medico e messo da parte il suo amore per Isaac finirà per iniziare con lui una relazione.

Purtroppo per lei, l’amore di Alvaro nei suoi confronti è solo un inganno di Antolina, che ha ingaggiato l’uomo proprio per sedurre la Laguna e allontanarla una volta per tutte da Isaac. Nonostante la giovane riceva fin da subito alcuni campanelli d’allarme sulla sincerità di Fernandez, deciderà di ignorarli.

Alvaro cadrà vittima di un agguato da parte di due uomini, che si riveleranno essere suoi creditori. Per giustificarsi con la Laguna, egli le racconterà che è finito sommerso dai debiti per aver cercato di offrire delle cure a dei bambini malati di morbillo. La realtà è che l’uomo è solo un volgare truffatore. Purtroppo la giovane crederà alle parole dell’amante e gli donerà una busta colma di denaro che lui metterà in tasca senza fiatare.

A questo punto, un dubbio non può che assalire i fan della soap: come ha fatto Elsa, che ha detto di aver perso il suo patrimonio per colpa del fratello Jesus a regalare ad Alvaro tutti quei soldi. Che abbia detto a tutti una menzogna? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.