Il Segreto, anticipazioni puntate spagnole: è stato Fernando a rapire i genitori di Maria!

Le anticipazioni de Il Segreto provenienti dalle puntate spagnole della soap ci rivelano che ha tenere banco prossimamente saranno le vicende legate alla sparizione di Alfonso e Emilia. Infatti, dopo essere sfuggiti alla cattura da parte degli uomini del generale Perez De Ayala ed essersi rifugiati a Parigi dalla nipote Aurora, dei due si perderà ogni traccia. Se state seguendo le nostre anticipazioni saprete benissimo che la morte di Francisca è solo una messinscena, organizzata da Raimundo e Gonzalo, per liberarsi una volta per tutte del pericoloso Fernando.

Venuti a sapere della sparizione dei Castaneda, il piano dei due non sarà più rivolto solo a liberare la Signora dal giogo del Mesia, ma anche ad estorcergli informazioni su dove si possano trovare Alfonso ed Emilia. Proprio per questo nelle scorse puntate abbiamo visto il figlio di Pepa rifiutare il denaro che lui stesso aveva richiesto e dire al Mesia di voler rimanere a Puente Viejo per indagare sulla sparizione dei suoceri.

Fernando però non si lascerà per niente intimidire dalla decisione di Gonzalo e ci toccherà attendere il ritorno di Maria per scoprire che fine hanno fatto Emilia ed Alfonso. Infatti, ingannato dalla Castaneda, il figlio di Olmo finirà per confessarle di aver ordinato lui il rapimento della coppia. Ma ora scopriamo più in dettaglio cosa sta per succedere!

Maria farà ritorno a Puente Viejo contemporaneamente al rapimento di Alfonso ed Emilia, proprio al fine di rintracciare i suoi cari. Sicura che dietro ci sia la mano del Mesia, la Castaneda si avvicinerà a lui, fingendosi in cattive acque con suo marito Gonzalo. Poi la donna confermerà a Fernando la sete di vendetta del marito nei confronti di Francisca e gli dirà che questo non ha detto la verità riguardo la morte dei loro figli.

Il piano rischierà però di saltare quando il Mesia avanzerà dei dubbi sulla veridicità dei certificati di morte di Esperanza e Beltran. A quel punto Maria sarà costretta a cambiare la sua versione: dirà di aver inscenato la morte di bimbi con Gonzalo, confermando in tal modo la rottura col compagno. Grazie a questa abile mossa, Maria riuscirà a conquistarsi la fiducia di Fernando, il quale finirà per dirgli la verità: è lui l’artefice del rapimento dei suoi genitori. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.