“Il Segreto” anticipazioni puntate spagnole: Antolina non era incinta quando si è sposata con Isaac!

Interessanti notizie ci arrivano dalle anticipazioni de Il Segreto provenienti dalle puntate spagnole della soap. Al centro dell’attenzione c’è ancora Antolina e la gravidanza, con la quale ha convinto il Guerrero a sposarla. Infatti, scopriamo grazie agli spoiler che la giovane ha mentito al fine di costringere Isaac a sposarla e a liberarsi di Elsa. In altre parole, Antolina non era veramente incinta il giorno del suo matrimonio.

A fare emergere la verità saranno il dottor Zabaleta e Dolores. Durante un colloquio, la madre di Hipolito dirà ad Antolina che la sua gravidanza presenta gli stessi sintomi di quelle di alcune donne di un villaggio vicino. Infatti, i feti di queste donne sono affetti da una grave malattia genetica, che fa partorire loro dei bambini morti.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina aspetta un figlio da un altro uomo

È così che tramite un flashback scopriamo che Antolina si è recata in un paese vicino e si è fatta mettere incinta da un uomo al solo scopo di obbligare Isaac a sposarsi con lei. Spaventata dalle parole di Dolores, Antolina inizierà a recarsi sempre con maggiore frequenza dal dottor Zabaleta. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano però che il medico riscontra delle anomalie tra il suo racconto e lo stato della gravidanza.

Infatti, Zabaleta si accorge che la giovane è incinta da tre mesi e non da sei come va dicendo. Inoltre, il giorno del suo matrimonio con Isaac risale esattamente a sei mesi fa, se così fosse ci troveremo di fronte alla prova che Antolina ha mentito e che non era incinta il giorno che ha sposato Isaac.

Non bastano le giustificazioni dell’ex ancella a convincere il medico, insospettito anche dal fatto che questa si reca ai controlli senza la presenza del marito. Cosa escogiterà ora l’astuta Antolina per riuscire ad allontanare ogni sospetto da lei? E soprattutto, Isaac ed Elsa verranno a conoscenza dell’inganno? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.