"Il Segreto", anticipazioni puntata venerdì 7 giugno: Isaac non crede ad Elsa e si riavvicina ad Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per svelarci cosa succederà nella puntata di venerdì 7 giugno 2019, su Canale5. Gli episodi sono trasmessi anche in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play ma vediamo insieme la trama della puntata tanto attesa della soap amatissima e seguitissima.

Severo è ancora preso con il caso di Las Lagunas mentre i giudici stabiliscono se il risarcimento dovrà essere corrisposto da Eustaquio Molero in persona. Alcuni uomini del terribile malvivente, raggiungono la Locanda approfittando dell’assenza di Saul, Carmelo e Severo e aggrediranno Marcela e Julieta.

Intanto Elsa continua a credere che la gravidanza di Antolina non sia vera ma Isaac le punta il dito contro asserendo di non fidarsi più di lei e delle sue parole. Inutile dire che l’ex ancella è felicissima di avere il marito finalmente dalla sua parte mentre la Laguna crede di aver perso per sempre l’amore del Guerrero.

Isaac infatti si scusa con Antolina e le dichiara il suo pentimento per averla trattata male mentre l’ex ancella non crede che suo marito possa essere dalla sua parte e non da quella di Elsa. Fernando intanto non è tornato a casa dopo essersi messo alla ricerca dei coniugi Castaneda mentre Raimundo resta vicino a Maria consolandola.

Ma ecco che finalmente arriva il Mesia che dichiara di avere un indirizzo preciso lasciando così una speranza accesa nel cuore della Castaneda. Antolina invece, dopo aver ritrovato la felicità con Isaac, riceverà delle cattive notizie in merito al bambino che porta in grembo in quanto il neonato potrebbe soffrire di una gravissima malattia genetica. Il medico, oltretutto, rivelerà all’ex ancella che non è incinta di sei mesi ma di molto meno.

Antolina continuerà a sostenere il contrario rivelando di essere molto magra perchè tutte lo sono anche tutte le donne della sua famiglia. Riuscirà dunque l’ex ancella a mentire ancora? Lo scopriremo nella prossima puntata de Il Segreto.